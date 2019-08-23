Политика
Росгвардия попросила здания и землиInfox.ru 09:06
Документ опубликован на портале проектов нормативных актов. Проект предполагает, что региональные и муниципальные власти будут передавать Росгвардии дома и участки. Их будут предоставлять на время «подготовки и выполнения служебно-боевых задач», предусмотренных законодательством.
Читать в источнике
Оценить92
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:20, Ашберн
Шоу-бизнес
Бритни Спирс проиграла дело об освобождении от опеки отца
Отец певицы получил почти полный контроль над жизнью дочери. Как стало известно, 37-летняя Бритни Спирс потерпела сокрушительное поражение.
Обновлено в 08:17
Экономика
Соя-бобы начали дешеветь на новостях о торговой войне Китая и США
Цены на соя-бобы и ряд других сельхозтоваров упали в пятницу на решении Китая ввести дополнительные пошлины на поставляемые в КНР американские товары общей стоимостью $75 млрд в год.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие
Российская «Армата» оказалась небоеспособной
До конца 2019 года «Уралвагонзавод» (Свердловская область) поставит Минобороны России всего 16 машин на базе универсальной гусеничной платформы «Армата», что объясняется необходимостью продолжения испытаний перспективного оружия и осторожностью российского военного ведомства в оценках его возможностей, сообщает «Военно-промышленный курьер».
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 12:41
Общество
В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть
Крупнейшую в Европе мечеть открыли в чеченском городе Шали. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:58
Здоровье
В Москве обновят оснащение медицинских бригад скорой
Обновлено в 05:38
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
Обновлено в 15:58
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Футбол
Президент «Милана»: «Мы — мировой бренд, а „Ювентус“ — итальянский»
Президент «Милана» Паоло Скарони считает, что сравнивать «россонери» с «Ювентусом» не имеет смысла.
Обновлено в 15:22
Происшествия
На Ставрополье врачи сбежали из операционной из-за смерти роженицы
Выяснилось, что врачи, проводившие операцию попросту сбежали прямо во время родов.
Обновлено в 12:39
Гаджеты
Redmi Note 8 Pro получил аккумулятор на 4500 мАч
Смартфон Redmi Note 8 Pro от компании Xiaomi получит аккумулятор на 4,5 тысячи миллиампер часов.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
Мать Тимати «заблокировали» из-за видео с обнаженной внучкой
Мать Тимати была «заблокирована» из-за видео, на котором показана её обнаженная внучка Алиса.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено вчера в 10:01
Гаджеты
Владельцы iPhone перестали покупать новые смартфоны Apple
Только 7% опрошенных планируют потратить на новый iPhone или другой смартфон более тысячи долларов.
Обновлено в 08:19
Экономика
Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал
Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал. В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей.
Обновлено в 09:28
Технологии
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправляют на Чукотку
Сегодня из заполярного Мурманска в полярный Певек отправляют ПЭБ "Академик Ломоносов" - плавучий атомный энергоблок, который по приходу в точку назначения должен стать основой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.
Обновлено в 03:17
Футбол
Фернандо Торрес провёл прощальный матч
Обновлено в 11:41
Спорт
Логинов объяснил свой отказ подписывать контракт с СБР
Российский биатлонист Александр Логинов объяснил ситуацию с контрактом с Союзом биатлонистов России (СБР), передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:49
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
Обновлено в 07:45
Политика
МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге
Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 15:12
Общество
В Гонконге более 130 тысяч человек собрались в «живую цепь»
Обновлено в 14:29
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин
Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 09:50
Футбол
Эмери советует Мустафи и Эль-Ненни сменить клуб
Рулевой «Арсенала» Унаи Эмери высказался о будущем в команде защитника Шкодрана Мустафи и хавбека Мохамеда Эль-Ненни.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено в 09:20
Авто
Составили рейтинг самых женских марок автомобилей в РФ
Портал «Автостат» проанализировал данные нескольких опросов автовладельцев, на основании результатов которых был составлен данный ТОП автомобильных марок с самой большой долей владельцев-женщин.
Обновлено в 09:00
Игры
Ритуалы по инструкции: Exorcise the Demons выйдет в сентябре
Все прочие снабжены книгой ритуалов и должны выдавать ему инструкции.
Обновлено в 15:35