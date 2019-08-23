Политика
Росгвардия попросила право использовать здания для боевых задачРБК 07:19
Росгвардия предлагает обязать региональные и муниципальные власти предоставлять ей здания, помещения, сооружения и земельные участки на период подготовки и выполнения служебно-боевых задач. Об этом свидетельствует проект постановления, опубликованный на портале нормативно-правовых актов.
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Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Политика
Аваков предложил продавать наркотики в Россию
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в шутку предложил главе Минфина страны Оксане Маркаровой продавать изъятые полицией наркотики в Россию.
Обновлено в 08:00
Экономика
Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал
Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал. В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей.
Обновлено в 09:28
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских
Обновлено вчера в 15:20
Футбол
Окружение Неймара требует у «Барселоны» повысить предложение для «ПСЖ»
Нападающий «ПСЖ» Неймар все еще может покинуть парижскую команду. Он готов перебраться в «Барселону».
Обновлено в 08:16
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин
Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 09:50
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15
Политика
В Госдуме предложили разместить ракеты в Венесуэле в ответ на шаги США
Ответом России на размещение американских ракет за пределами США могло бы стать размещение своих ракетных систем в Венесуэле.
Обновлено в 08:22
Политика
Медведев оценил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю
Переход на четырехдневную рабочую неделю должен сопровождаться как ростом производительности труда, как и увеличением зарплат, заявил глава правительства Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
Сирийская армия заявила об освобождении Хан-Шейхуна
Обновлено в 10:02
Технологии
Первый в мире плавучий атомный энергоблок отправился на Чукотку
В Мурманске состоялась торжественная церемония отправки первого в мире промышленного плавучего атомного энергоблока (ПЭБ) "Академик Ломоносов" на место эксплуатации на Чукотку, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:44
Политика
Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину
Премьер-министр Израиля рассказал об итогах визита на Украину.
Обновлено в 08:15
Здоровье
Врач опроверг информацию о влиянии семечек на развитие аппендицита
Семечки и аппендицит никакого отношения друг к другу не имеют, — пояснил агентству специалист.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Крупнейшая в Европе мечеть открылась в Чечне
Владимир Путин поздравил жителей Чечни с открытием крупнейшей в Европе мечети.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели у российских границ вели воздушную разведку 27 иностранных летательных аппаратов, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
Обновлено вчера в 22:11
Здоровье
Роспотребнадзор опроверг сообщения об опасных комарах на юге России
Комары в Сочи не могут заразить человека опасными видами лихорадки, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Роспотребнадзора Краснодарского края Ирина Воронкова.
Обновлено в 05:02
Происшествия
В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний»
В сочинском аэропорту после сигнала экипажа об отказе одной из бортовых систем совершил посадку пассажирский самолет.
Обновлено в 08:58
Экономика
Китай объявил о введении новых пошлин на товары из США на $75 млрд
Китай принял решение ввести дополнительные пошлины в размере 10% и 5% на импорт американских товаров на сумму $75 млрд в год, сообщил комитет по тарифам и сборам при Госсовете КНР.
Обновлено в 08:48
Политика
Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа
Второй пакет антироссийских санкций, подготовленный США в связи с делом Скрипалей, вступит в силу 26 августа, следует из уведомления Госдепартамента.
Обновлено в 09:48
Политика
Правительство России продлило режим уничтожения санкционных товаров
Правительство России продлило на год срок действия режима уничтожения санкционных товаров из США, ЕС и ряда других государств, которые запрещены к ввозу на территорию страны с 2015 года в ответ на антироссийские санкции.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено вчера в 14:08
Политика
Кравчук назвал «симптомы» завершения войны в Донбассе
Конфликт в Донбассе скоро завершится, об этом говорят определенные сигналы.
Обновлено в 06:54
Экономика
Основатель Yota собрался купить 49% Эльгинского проекта у Газпромбанка
Компания "А-Проперти" Альберта Авдоляна, одного из основателей телекомоператора Yota, подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о покупке у Газпромбанка 49% в Эльгинском угольном проекте "Мечела", сообщают "Ведомости" со ссылкой на ходатайство.
Обновлено в 09:13
Кино
Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году
Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
Обновлено в 07:09
Экономика
«РусАл» пересмотрел объявленную ранее прибыль в сторону увеличения
Чистая прибыль "РусАла" по МСФО составила в первом полугодии $625 млн, а не $558 млн, как сообщила компания ранее, следует из финансовой отчетности компании.
Обновлено в 03:44
Авто
Infiniti и УАЗ назвали самыми «мужскими» марками авто в РФ
Обновлено вчера в 09:07
Общество
Мэрия Москвы отказала в согласовании акций 31 августа
Мэрия Москвы не согласовала проведение акций 31 августа из-за мероприятий ко Дню знаний, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Обновлено в 09:22
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18