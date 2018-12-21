Общество
Росгвардия подаст в суд на РБК за публикации о поставках
Росгвардия подаст в суд на РБК за публикации о поставкахИзвестия06:48
Росгвардия обратится в суд после публикаций РБК о поставках в ведомство продовольствия мясокомбинатом «Дружба народов».
Известия06:48
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с чего всё началось
"Росгвардия приняла решение обратиться в судебные инстанции, чтобы добиться ответственности РБК за публикацию недостоверной информации", - сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.Интерфакс06:12
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