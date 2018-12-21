с чего всё началось

Росгвардия обратится в суд после публикаций РБК о поставках в ведомство продовольствия мясокомбинатом «Дружба народов».

Росгвардия подаст в суд на РБК за публикации о поставках

Транспорт Транспорт Экспрессы до Одинцово станут частью наземного метро Москвы

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Путешествия Путешествия На вывоз туристов с Хайнаня туроператоры потратили 68 миллионов рублей Из резервного фонда ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" было потрачено более 68 миллионов рублей на вывоз с Хайнаня в Россию 2645 туристов "Жемчужной реки", сообщает АТОР.

Общество Общество Рижский митрополит оказался агентом КГБ Писательница Елена Екатериничева в интервью радиостанции рассказала, что после провозглашения независимости Латвии митрополит Рижский Александр незаконно передал под управление Ищенко 45 церковных объектов, которые церковь получила от государства.

Общество Общество В МВД назвали число нелегальных мигрантов в России По данным миграционного главка МВД, в течение 2018 года на территорию России въехало 17 миллионов иностранных граждан, из них около 10 миллионов иностранцев находятся в настоящее время в стране.

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Транспорт Транспорт Центр Москвы перекроют 26 декабря из-за проведения ёлки в Кремле Движение по нескольким столичным улицам в центре города будет перекрыто в среду, 26 декабря, из-за проведения в Государственном Кремлёвском дворце новогодней ёлки.

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