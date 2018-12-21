с чего всё началось

Росгвардия обратится в суд после публикаций РБК о поставках в ведомство продовольствия мясокомбинатом «Дружба народов».

Росгвардия подаст в суд на РБК за публикации о поставках

Транспорт Транспорт Проезд в московском транспорте подорожает с января "Единый" билет подорожает с 1 765 до 1 900 рублей. Стоимость проезда по тарифу "90 минут" вырастет с 56 до 59 рублей.

Транспорт Транспорт На МЦД построили новый участок железной дороги В рамках создания Московских центральных диаметров построили новый участок железной дороги, сообщает «Вечерняя Москва».

Транспорт Транспорт На «Победу» подали в суд за платную регистрацию на рейсы за границей Суть иска на сайте суда не раскрывается, однако в прокуратуре пояснили, что просят обязать авиакомпанию исключить из правил перевозки пассажиров и багажа норму, согласно которой услуга регистрации на рейс на стойках иностранных аэропортов является платной.

Общество Общество Комитет Совфеда поддержал закон об ответственном отношении к животным Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддержал в четверг и рекомендовал палате ободрить закон об ответственном обращении с животными, который запрещает любые проявления жестокости к ним и устанавливает правила и порядок по их содержанию.

Общество Общество Гидрометцентр: Москва встретит Новый год со снегом

Путешествия Путешествия Китай согласовал последний вывозной рейс российских туристов с Хайнаня Китайские власти согласовали последний вывозной рейс туристов "Жемчужной реки" с Хайнаня, вылет ожидается в ближайшее время, сообщил ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Общество Общество В Петербурге умер миллиардер Игорь Минаков В Санкт-Петербурге на 59-м году жизни умер миллиардер Игорь Минаков.

Общество Общество Рижский митрополит оказался агентом КГБ Писательница Елена Екатериничева в интервью радиостанции рассказала, что после провозглашения независимости Латвии митрополит Рижский Александр незаконно передал под управление Ищенко 45 церковных объектов, которые церковь получила от государства.

Транспорт Транспорт Центр Москвы перекроют 26 декабря из-за новогодней елки в Кремле

Общество Общество На Урале появилась елка из миллионов долларов и евро В банке «Нейва» в Екатеринбурге установили новогоднюю елку из настоящих купюр на общую сумму 1,2 миллиона долларов и 1,1 миллиона евро, передает РИА Новости.

Общество Общество В МВД назвали число нелегальных мигрантов в России Около двух миллионов иностранных мигрантов, по подсчетам полицейских, находятся в настоящее время на территории России нелегально.

Общество Общество Выяснилось, сколько россиян хранят елку до лета

Транспорт Транспорт ФАС вынесла предупреждение Аэрофлоту о ценах на внутренние рейсы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила «Аэрофлот» о необходимости повышения прозрачности алгоритмов ценообразования на рейсах по России.

Общество Общество Реставрация кинотеатра «Художественный» в Москве начнется в 2019 году