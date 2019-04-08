Общество

Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к ПутинуРБК 14:58

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал обращение пятерых представившихся ветеранами ОМОНа мужчин к президенту Владимиру Путину, в котором они пожаловались на то, что их выселяют из служебного жилья после увольнения.
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Росгвардия прокомментировала обращение сотрудников ОМОН к властям

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