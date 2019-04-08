Общество
Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к ПутинуРБК 14:58
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал обращение пятерых представившихся ветеранами ОМОНа мужчин к президенту Владимиру Путину, в котором они пожаловались на то, что их выселяют из служебного жилья после увольнения.
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Финансы
Золотовалютные резервы России побили пятилетний рекорд
Золотовалютные резервы России составили 487,8 миллиарда долларов, следует из опубликованных на сайте Центробанка данных.
Обновлено в 15:00
Общество
Число браков в России снизилось до минимума с начала века
Как пояснила РБК старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Рамиля Хасанова, сейчас браки заключаются среди малочисленных поколений, родившихся в 1990-е годы, поэтому не удивительно, что общий коэффициент брачности снижается и продолжит снижаться в ближайшие годы.
Обновлено в 16:29
Происшествия
Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире
Полицейские в подмосковных Мытищах обнаружили в захламленной квартире одного из жилых домов четверых несовершеннолетних детей.
Обновлено в 16:35
Политика
Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Футбол
Семак: врачей «Зенита» скоро допустят в СИЗО к Кокорину
Обновлено в 15:19
Футбол
Футболистам в Нидерландах выдадут мяч с полотнами Рембрандта
В сезоне 2019/2020 в высшем футбольном дивизионе Нидерландов, Эредивизии, на официальном мяче появятся изображения работ Рембрандта и портрет самого художника, сообщает сайт Эредивизии.
Обновлено в 14:31
Гаджеты
В Windows 10 допустимо «небезопасное» извлечение флешки
Операционная система Windows 10 1809 предусматривает извлечение USB-накопителей и других съемных устройств без предварительного отключения.
Обновлено в 08:29
Политика
Трамп уволил главу Секретной службы США
Президент США Дональд Трамп уволил главу Секретной службы США (USSS) Рэндольфа Аллеса, 8 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес
Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой
Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.
Обновлено в 02:00
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Кино
«Первый канал» покажет сериал «Лучше, чем люди»
«Первый канал» покажет нашумевший российский телесериал «Лучше, чем люди» Андрея Джуковского о роботах-андроидах.
Обновлено в 14:09
Происшествия
У Александра Шестуна забрали все
Обновлено в 10:28
Общество
Кирилла Серебренникова отпустили под подписку о невыезде
Обновлено в 05:03
Политика
Выход России из Совета Европы назвали потрясением для Европы
Выход России из Совета Европы может стать потрясением для Европы, сообщил глава организации Турбьерн Ягланд.
Обновлено в 01:43
Авто
В УАЗе рассказали об оригинальном «растянутом» пикапе
Ульяновский автозавод напомнил читателям своей группы «ВКонтакте» об уникальной версии внедорожника УАЗ-31514 («козлик»), созданной в 1994 году братьями Александром и Михаилом Лариными на первом частном автозаводе России.
Обновлено в 09:09
Футбол
«Челси» победил «Вест Хэм» в матче АПЛ
В рамках 33-го тура Английской премьер-лиги футболисты «Челси» выиграли у «Вест Хэм Юнайтед».
Обновлено в 16:51
Армия и оружие
Армия Хафтара атаковала аэропорт в Триполи
Самолёты Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара атаковали единственный действующий аэропорт Триполи, указывается в Twitter оперативного штаба правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.
Обновлено в 11:05
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным человеком
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком.
Обновлено в 17:33
Общество
Вильфанд заявил о возвращении морозов в выходные в Москве
После 12 апреля ночная температура в столичном регионе может опуститься до отрицательных значений, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
Четверо военных США погибли после взрыва в Афганистане
Обновлено в 15:25
Здоровье
Тюменцы продолжают есть слишком много хлеба и сахара
Жители Тюменской области стали есть больше полезных продуктов, но при этом они по-прежнему едят много хлеба и сахара.
Обновлено в 10:00
Интернет
Microsoft Edge на основе Chromium доступен для скачивания
Новая версия Microsoft Edge базируется на движке Chromium, что позволяет ему использовать расширения для Chrome.
Обновлено в 15:02
Экономика
Минфин поддержал обнуление НДС на рейсы в обход Москвы
Исключение по-прежнему составили маршруты до или из Крыма, Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа: на них останется НДС 0%. Такая же нулевая ставка будет и у полетов в обход Москвы, говорится в документе Минфина.
Обновлено в 12:02
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки плавленого сыра
Обновлено в 05:23
Общество
Хозяева маломерных судов ожидают нового транспортного налога
Закон вступит в силу после принятия в третьем чтении, поэтому хозяевам лодок пока не стоит ждать уведомлений об уплате нового транспортного налога.
Обновлено вчера в 22:14
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено в 09:28
Гаджеты
В России начались продажи восстановленных iPhone с неактивным Touch ID
На восстановленные смартфоны и планшеты с неактивным Touch ID, как и на другие гаджеты от SmartPrice, распространяется трехмесячная гарантия.
Обновлено в 06:45
Наука
Новая терапия выманивает ВИЧ и убивает его
Для проведения эксперимента команде потребовалась кровь больных ВИЧ — и довольно много, — принимающих антиретровирусные препараты.
Обновлено в 09:59
Политика
Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено в 13:57