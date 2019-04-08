Общество
Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к ПутинуРБК 14:58
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал обращение пятерых представившихся ветеранами ОМОНа мужчин к президенту Владимиру Путину, в котором они пожаловались на то, что их выселяют из служебного жилья после увольнения.
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Транспорт
Нарушителей ПДД вычислят по радарам военных
В России водителей начнут штрафовать по данным радаров и регистраторов Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено в 03:50
Политика
Порошенко заявил, что не считает Зеленского наркоманом
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Здоровье
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В регионе завершилась внеплановая проверка ведомства Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) подвела итоги внеплановых проверок в Свердловской области.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес
Марат Башаров после развода отписал бывшей жене квартиру
После громкого заявления жены Марат Башаров попытался спасти семью. В начале марта он прилетел в Таиланд, где отдыхали его жена и сын.
Обновлено в 07:28
Политика
Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
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Футбол
«Челси» победил «Вест Хэм» в матче АПЛ
В рамках 33-го тура Английской премьер-лиги футболисты «Челси» выиграли у «Вест Хэм Юнайтед».
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Иран признал армию США террористической организацией
Совбез Ирана перечисляет несколько поводов для включения армии США в список террористических организаций.
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Авто
В Сети появились первые фотографии самого доступного BMW
Сегодня появились фотографии машины без маскировки.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие
В Севастополе оценили опасность новой украинской ракеты
Со слов вице-спикера парламента Севастополя Александра Кулагина, городу не стоит опасаться ракетного удара со стороны Украины, так как у него имеется надежная защита, а "на каждую ракету найдется противоракета", передает РИА Новости.
Обновлено в 05:08
Общество
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Обновлено в 05:09
Футбол
Игуаин: «Хочу остаться в „Челси“»
Нападающий "Челси" Гонсало Игуаин заявил о своём желании остаться в команде.
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Футбол
Семак: врачей «Зенита» скоро допустят в СИЗО к Кокорину
Обновлено в 15:19
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с самым распространенным детским раком
Немного отстают от антилидеров Сахалин, Хабаровский край, Омская, Архангельская, Смоленская области, а также Пермский край и Санкт-Петербург, где заболеваемость держится на уровне 16-20 человек на 100 тысяч несовершеннолетних.
Обновлено в 05:12
Политика
Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено в 13:57
Культура
Сыну Евгения Плющенко запретили выступать под песни Майкла Джексона
Сыну Евгения Плющенко запретили выступать на льду под композиции Майкла Джексона.
Обновлено в 03:21
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Обновлено в 12:26
Общество
Число браков в России снизилось до минимума с начала века
По данным Росстата, количество свадеб по итогам прошлого года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тысяч.
Обновлено в 16:29
Происшествия
Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Экономика
Автомобилистов обяжут платить два новых налога
Чиновники придумали два новых налога для водителей: экологический и утилизационный сбор.
Обновлено в 08:05
Происшествия
СК проверит информацию о нападении алабая на ребенка в Подмосковье
Следователи проверят информацию СМИ о нападении среднеазиатской овчарки (алабая) на мальчика в Шатуре.
Обновлено в 14:24
Шоу-бизнес
Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта
В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено в 13:11
Хоккей
Защитник «Аризоны» Любушкин хочет сыграть за сборную России на ЧМ-2019
Защитник «Аризоны Койотс» Илья Любушкин хочет сыграть за сборную России на чемпионате мира, сообщает журналист Катерина Сильверман.
Обновлено в 14:55
Наука
Лекарство от проказы борется с раковыми клетками
Лекарство от проказы убивает раковые клетки.
Обновлено в 00:44
Авто
Nissan и Dongfeng готовят конкурента модели Range Rover
Nissan и Dongfeng готовят конкурента модели Range Rover, о чем стало известно благодаря тизерным изображениям, распространенным в Сети.
Обновлено в 12:44
Экономика
Минфин поддержал обнуление НДС на рейсы в обход Москвы
Исключение по-прежнему составили маршруты до или из Крыма, Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа: на них останется НДС 0%. Такая же нулевая ставка будет и у полетов в обход Москвы, говорится в документе Минфина.
Обновлено в 12:02
Авто
В России наладят выпуск электрокара с внешностью Ford Mustang
Автомобиль получит полностью карбоновый кузов с дизайном в стиле Ford Mustang 1967 года.
Обновлено в 05:31
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей
Обновлено вчера в 17:14