Росгвардия ответила на обращение отставных сотрудников ОМОНа к ПутинуРИА Новости 15:52

Ранее в социальных сетях и СМИ распространилось видео, на котором вышедшие в отставку сотрудники ОМОН обращаются к руководству страны с просьбой решить проблему с их выселением из служебного жилья и просят предоставить им жилое помещение до момента получения ими единовременной социальной выплаты.

Росгвардия ответила на обращение отставных сотрудников ОМОНа к Путину

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