Общество
Росгвардия отреагировала на обращение к Путину ветеранов ОМОНаГазета.Ru 04:21
В Росгвардии ответили на видеообращение в адрес президента России Владимира Путина, которое опубликовали в соцсетях бывшие сотрудники ведомства – они пожаловались, что при выходе на пенсию им не позволяют остаться вместе с семьями в служебных квартирах.
Читать в источнике
Оценить817
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 21:03, Ашберн
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы
Обновлено в 19:52
Хоккей
НХЛ продлила дисквалификацию Войнова
Обновлено в 14:20
Политика
Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств
Правительство Венесуэлы покидает Организацию американских государств (ОАГ) после решения постоянного совета ОАГ признать представителя лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
Обновлено в 17:04
Экономика
Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 году
Рекорд поставили денежные переводы в страны с низким и средним уровнем доходов — они достигли $529 млрд в 2018 году, рост составил 9,6% по сравнению с 2017 годом.
Обновлено вчера в 22:27
Армия и оружие
В Тихом океане найдены обломки пропавшего F-35А
Обновлено в 19:30
Наука
Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей
Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 06:48
Общество
От У до А: краткий словарь петербургского урбаниста
«Например, при разработке проекта реконструкции площади в центре города стейкхолдерами могут выступать городские комитеты, бизнес, архитекторы, активные граждане и эксперты – урбанисты, историки, архитектурные критики, экологи и другие», – поясняют Варвара Лымарь и Стив Каддинс.
Обновлено в 12:15
Политика
Страны НАТО отказались прислать представителей на конференцию в Москву
США и европейские участники блока НАТО отказались прислать представителей на Московскую конференцию по международной безопасности, которая пройдет с 23 по 25 апреля.
Обновлено в 12:48
Армия и оружие
Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено в 19:26
Здоровье
Энергетикам оставили свободу оборота
Глава Минздрава Вероника Скворцова в марте попросила вице-премьера Дмитрия Козака отложить рассмотрение вопроса о регулировании оборота безалкогольных энергетических напитков как минимум до декабря 2019 года.
Обновлено в 19:39
Транспорт
Долгожданную скоростную трассу в Приморье собираются сделать платной
Дорога позволяет улучшить и транспортную инфраструктуру южного побережья Приморья, ориентированного на туристов.
Обновлено в 19:34
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Футбол
«Ливерпуль» одолел «Порту» в первом матче четвертьфинала ЛЧ
Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе команды Юргена Клоппа отличились полузащитник Наби Кейта и нападающий Роберто Фирмино.
Обновлено в 16:54
Кино
Фильм «Война Анны» 9 мая выйдет в четырехдневный прокат в России
Обновлено в 09:26
Театры
Серебренников впервые поднялся на сцену «Гоголь-центра»
Ранее режиссеру изменили меру пресечения Режиссер Кирилл Серебренников впервые поднялся на сцену "Гоголь-центра" после отмены домашнего ареста, сообщается в Instagram театра.
Обновлено в 18:51
Политика
Путин выступит на пленарной сессии Арктического форума
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Помпео назвал совершенно разными ситуации с Голанами и Крымом
Американский госсекретарь Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединением Крыма с Россией.
Обновлено в 18:23
Политика
Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии, передает ИА «Новороссия».
Обновлено в 14:46
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено в 06:05
Авто
Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге
Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
Обновлено в 07:34
Наука
В Германии нашли останки крокодила, которому 150 миллионов лет
На юге Германии нашли останки доисторического крокодила, который жил около 150 миллионов лет назад.
Обновлено 07 апреля в 20:04
Политика
Зеленский поблагодарил военных за поддержку
Обновлено в 13:29
Политика
Захарова ответила на слова главы МИД Финляндии об обязательствах РФ в ПАСЕ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Финляндии Тимо Сойни о том, что Россия должна выполнять свои обязательства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), присутствовать на заседаниях и перечислять членские взносы.
Обновлено в 09:14
Армия и оружие
На Западе оценили боеприпасы РФ, пробивающие лучшие танки США
Американское издание The National Interest восхитилось новейшим боевым танком России Т-14 на платформе "Армата", пушками и снарядами в публикации, которая посвящена бронетанковым войскам и вооружению РФ.
Обновлено в 02:48
Политика
Меркель не встретила Мэй в Берлине
Канцлер ФРГ Ангела Меркель не встретила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, прилетевшую в Берлин на переговоры по Brexit.
Обновлено в 13:14
Экономика
Мигрантов в России стало меньше
Если в 2017 году мигранты в стране полностью компенсировали убыль и население даже немного выросло (на 77 000 человек), то в 2018 году они заместили естественную убыль населения только на 57,2%. Иностранцев стало меньше почти из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркменистана, но даже с ними не наблюдается значительный миграционный прирост.
Обновлено в 07:13
Политика
Трамп провел «конструктивный» разговор с саудовским принцем
Президент США Дональд Трамп провел "конструктивный" разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом после введения американских ограничений из-за дела журналиста Джамаля Хашукджи, сообщил Белый дом.
Обновлено в 19:37