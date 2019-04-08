Общество
Росгвардия отреагировала на обращение к Путину ветеранов ОМОНаГазета.Ru вчера в 04:21
В Росгвардии ответили на видеообращение в адрес президента России Владимира Путина, которое опубликовали в соцсетях бывшие сотрудники ведомства – они пожаловались, что при выходе на пенсию им не позволяют остаться вместе с семьями в служебных квартирах.
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Происшествия
В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС
Правоохранители задержали 45-летнего жителя Воронежа по подозрению в покушении на убийство 21-летнего курсанта института МЧС, которого он сбил на машине, скрывшись с места происшествия, сообщили журналистам в среду в пресс-службе областного следственного управления СК России.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
Обновлено в 02:13
Происшествия
Началось слушание по делу Кокорина и Мамаева
В Пресненском суде Москвы началось заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 06:51
Общество
Новый сотрудник. Ямальские вахтовики нарядили оленя в жилет и каску
Обновлено вчера в 12:42
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Полицейские на Кубани обнаружили 13,5 тонн незаконно выловленной рыбы
У подозреваемых изъяли несколько видов рыб, занесенных в Красную книгу России Полицейские на Кубани обнаружили 13,5 тонн незаконно выловленной рыбы, сообщает пресс-служба МВД России.
Обновлено в 02:05
Происшествия
СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам
Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора россиянам.
Обновлено в 02:00
Здоровье
Более ста поликлиник модернизируют в Москве
Ремонт зданий будет проводиться в соответствии с новым стандартом московских поликлиник, чтобы пациентам было удобно в них находиться, а врачам — комфортно работать, — подчеркнул глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
Обновлено в 01:57
Хоккей
Павел Дацюк: надеюсь, матч с ЦСКА не последний в моей карьере
В заключительном матче полуфинальной серии Кубка Гагарина петербургский СКА на выезде проиграл московскому ЦСКА (1:3). Форвард петербургской команды Павел Дацюк выразил надежду, что еще продолжит свое выступление на профессиональном уровне.
Обновлено вчера в 23:50
Авто
Эксперты представили Chevrolet Niva в премиальном тюнинге
Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
Обновлено вчера в 07:34
Спорт
Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта
Обновлено в 02:47
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
Полиция проверит сообщения о массовом расстреле оленей на Сахалине
Полиция и прокуратура проводят проверку по материала СМИ о массовом убийстве оленей на севере Сахалина.
Обновлено в 03:03
Экономика
FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с Мордашовым
Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Обновлено вчера в 15:06
Политика
Венесуэла покинет Организацию американских государств
Правительство Венесуэлы покидает Организацию американских государств (ОАГ) после решения постоянного совета ОАГ признать представителя лидера оппозиции Хуана Гуаидо, сообщил МИД латиноамериканской страны.
Обновлено вчера в 16:46
Политика
«Правый сектор» открестился от задержанного ФСБ экстремиста
Задержанный ФСБ России украинец Игорь Пирожок был исключен из запрещенной в РФ партии «Правый сектор» в конце 2014 года, сообщил пресс-секретарь партии Артем Скоропадский в комментарии изданию Obozrevatel.
Обновлено вчера в 14:06
Здоровье
Власти Нью-Йорка объявили режим ЧС из-за вспышки кори
В одном из районов Нью-Йорка отмечен резкий рост заболеваемостью корью. О крайне тяжелой ситуации в Бруклине сообщил мэр Билл де Блазио.
Обновлено вчера в 21:23
Экономика
Число фирм-однодневок в России обновило исторический минимум
Число неблагонадежных компаний снизилось до 4,7 процента от общего количества зарегистрированных в Российской Федерации юридических лиц.
Обновлено вчера в 05:20
Космос
Российские космонавты на борту МКС начали выращивать ряску
Российские космонавты в рамках образовательного эксперимента пытаются вырастить ряску на борту Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес
Дочь Валерии экстренно прооперировали
Накануне наследница певицы Валерии Анна Шульгина был срочно госпитализирована.
Обновлено в 01:42
Здоровье
Россиянин отказался от пересадки головы
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес
Алла Пугачева проигнорировала концерт в свою честь
В свою очередь, экс-супруг артистки Филипп Киркоров организовал в ее честь специальный концерт, который виновница торжества просто проигнорировала.
Обновлено вчера в 05:10
Политика
ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле
Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено вчера в 20:47
Политика
Штаб Порошенко объяснил билборды с Путиным
Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко объяснил идею билбордов, на которых глава государства изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
В Туве подростки избили до смерти мужчину и изнасиловали его жену
Двое подростков в Кызыле в ходе конфликта избили 40-летнего мужчину, который впоследствии скончался, и надругались над его женой, сообщает СУСК республики.
Обновлено в 01:33
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов
Встреча первого четвертьфинального матча проходила в Лондоне и завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0. На 13-й минуте «Манчестер Сити» имел возможность выйти вперед.
Обновлено вчера в 18:37
Политика
ДНР и ЛНР согласны на автономию в составе Украины, — Медведчук
Донецкая и Луганская Народные Республики якобы предварительно согласились на автономию в составе Украины.
Обновлено вчера в 14:25
Авто
Подержанные автомобили в марте покупали реже
Обновлено вчера в 09:06
Культура
В Лондоне объявлен шорт-лист Международной Букеровской премии
Лауреата Букеровской премии назовут 21 мая на торжественном ужине в концертном зале Roundhouse.
Обновлено в 03:10