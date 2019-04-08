Общество
Росгвардия отреагировала на обращение к Путину ветеранов ОМОНаГазета.Ru 04:21
В Росгвардии ответили на видеообращение в адрес президента России Владимира Путина, которое опубликовали в соцсетях бывшие сотрудники ведомства – они пожаловались, что при выходе на пенсию им не позволяют остаться вместе с семьями в служебных квартирах.
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Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк
Как передает корреспондент BusinessFM, давая показания в Пресненском суде столицы, свидетель Карен Григорян сообщил, что водитель Виталий Соловчук был избит у ночного клуба «Эгоист» после того, как обозвал спортсменов и их друзей «петухами».
Обновлено в 09:31
Политика
Министр финансов США заявил, что не вел бизнеса с Россией
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил на слушаниях в конгрессе, что не вел бизнеса с Россией и не обсуждал с российскими бизнесменами санкции.
Обновлено в 16:52
Происшествия
В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»
В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
Обновлено в 06:17
Политика
Захарова отреагировала на появление билбордов с Путиным и Порошенко
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала появившиеся на Украине предвыборные плакаты с украинским лидером Петром Порошенко и российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 19:06
Финансы
Минэкономразвития уточнило прогноз курса рубля на 2019 год
В ноябре прошлого года Минэкономразвития прогнозировало курс рубля в 2019 г. на уровне 63,9 руб./$.
Обновлено в 13:00
Общество
В России впервые признали дискриминацию трансгендера
Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Найдены новые улики против задержанной в Мар-а-Лаго гражданки Китая
Устройство найдено при обыске номера, где проживала Чжан Юйцзин, обвиняемая в незаконном проникновении в Мар-а-Лаго (штат Флорида) — резиденцию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 19:18
Общество
Иностранцы полюбили Киркорова за поход в «Макдоналдс»
Обновлено в 12:14
Космос
Российская космическая станция отправится искать следы жизни на Луне
Российская космическая станция «Луна-Грунт» («Луна-28») будет искать в грунте естественного спутника Земли следы воды и жизни, говорится в документах Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН).
Обновлено в 19:08
Гаджеты
Флагманский смартфон OnePlus 7 в чехле показали на рендерах
Модели приписывают работу на топовом процессоре SnapDragon 855, минимум шесть гигабайт оперативной памяти и 128 ГБ встроенной.
Обновлено в 12:55
Политика
Путин прокомментировал доклад Мюллера словами «гора родила мышь»
В России заранее знали, что спецпрокурору Роберту Мюллеру не удастся найти никаких доказательств наличия сговора нынешнего президента США Дональда Трампа с Москвой перед выборами 2016 года, заявил на проходящем в Санкт-Петербурге Арктическом форуме президент России Владимир Путин.
Обновлено в 10:10
Политика
Помпео назвал совершенно разными ситуации с Голанами и Крымом
Американский госсекретарь Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединением Крыма с Россией.
Обновлено в 18:23
Общество
Супермаркет обвинили в расизме из-за шоколадных уток
Британский супермаркет Waitrose обвинили в расизме из-за пасхального набора шоколадных уток. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.
Обновлено в 10:14
Хоккей
«Калгари» заключил контракт с голкипером «Магнитки» Загидулиным
«Калгари Флэймз» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта новичка с голкипером магнитогорского «Металлурга» Артемом Загидулиным.
Обновлено в 19:07
Кино
В США скончался актер Сеймур Кэссел
По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено вчера в 23:25
Общество
В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Одессы
В Москве будет проведено 17 праздничных салютов, посвящённых 75-летию освобождения советских городов-героев и столиц европейских государств от фашистских захватчиков.
Обновлено в 17:44
Политика
Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Сотрудник турфирмы проиграл деньги клиентов на ставках
Столичные полицейские продолжают разыскивать сотрудника одной из туристических фирм, которого подозревают в растрате денег клиентов.
Обновлено в 14:44
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Криминального авторитета Таро снова арестовали
Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как Таро, арестовали сразу же после освобождения из тюрьмы в Оренбургской области.
Обновлено в 07:46
Хоккей
НХЛ продлила дисквалификацию Войнова
Обновлено в 14:20
Политика
Путин прибыл в Петербург для участия в Арктическом форуме
Обновлено в 05:53
Политика
В США не исключили санкций против Египта за закупку Су-35
Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес
У Аршавина появилась новая возлюбленная
Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Андрей Аршавин завел новый роман, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:15
Авто
В России новый Suzuki Jimny появится только осенью
Генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» Юта Такахаси в своем интервью отметил, что российские продажи Jimny четвертого поколения начнутся ближе к началу осени 2019 года.
Обновлено в 08:20
Политика
Чайка заявил о хищении более 1,6 млрд руб. в «Роскосмосе» и «Ростехе»
Число коррумпированных работников Следственного комитета России в 2018 году увеличилось с 21 до 29 (на 38,1%), сотрудников органов внутренних дел — с 956 до 971 (на 1,6%).
Обновлено вчера в 23:22
Армия и оружие
На Западе оценили боеприпасы РФ, пробивающие лучшие танки США
Американское издание The National Interest восхитилось новейшим боевым танком России Т-14 на платформе "Армата", пушками и снарядами в публикации, которая посвящена бронетанковым войскам и вооружению РФ.
Обновлено в 02:48