Происшествия

Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефонИзвестия 11:18

Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
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Росгвардия: сотрудник не обязан представляться и может попросить ваш телефон

Несмотря на прессинг правоохранителя, Кирилл Васильев смог сохранить конфиденциальность данных в своем гаджете. Публикация об этом инциденте набрала более 100 тысяч просмотров, а мы направили запрос в Росгвардию с просьбой разъяснить полномочия сотрудников ведомства.
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