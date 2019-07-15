Несмотря на прессинг правоохранителя, Кирилл Васильев смог сохранить конфиденциальность данных в своем гаджете. Публикация об этом инциденте набрала более 100 тысяч просмотров, а мы направили запрос в Росгвардию с просьбой разъяснить полномочия сотрудников ведомства.

с чего всё началось

Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».

Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон

Футбол В FIFA 20 «Ювентус» заменят на Piemonte Calcio EA Sports заменит «Ювентус» в FIFA 20 на Piemonte Calcio из-за прекращения сотрудничества.

Политика Кристин Лагард уходит с поста главы МВФ Лагард занимала должность главы МВФ с июля 2011 года. До этого она была министром экономики Франции с 2009 по 2011 годы.

Происшествия Музыканта Игоря Извекова нашли мертвым в Москве Полиция обнаружила тело композитора Игоря Извекова в его квартире в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 16 июля.

Происшествия В Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.

Политика Танкер ОАЭ пропал в Ормузском проливе Нефтяной танкер Riah под флагом Панамы, приписанный к порту Шарджи в ОАЭ, перестал подавать сигнал о своем местонахождении в Ормузском проливе.

Общество В работе компьютерной системы ЗАГС по всей России произошел сбой На сайте ведомства уточняется, что перебои в работе государственной информационной системы Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния вызваны «проведением ФНС России технических работ».

Политика Турция унизила США покупкой российских С-400 Бывший глава турецкого МИД Яшар Якыш заявил, что Турция купила российские зенитно-ракетные комплексы С-400 из-за их превосходства над американскими аналогами.

Политика Небензя призвал ООН дать оценку украинскому закону о госязыке Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя призвал ООН дать оценку украинскому закону о госязыке.

Космос В «Роскосмосе» назвали причину переноса пуска ракеты «Протон-М» Пуск ракет-носителя «Протон-М» с космическим аппаратом «Спектр-РГ» был перенесен с 12 на 13 июля в связи с негерметичностью трубопровода на второй ступени ракеты.

Армия и оружие В США составили рейтинг самых быстрых военных самолетов В США составили рейтинг самых быстрых военных самолетов на сегодняшний день.

Общество В Москве зафиксировали большое количество крылатых муравьев Большое количество летающих муравьев появилось на улицах Москвы, сообщили в пресс-службе Мосприроды во вторник, 16 июля.

Происшествия Тигр выбежал на проезжую часть в Иваново Полицейские в Иваново проверяют видео, на котором тигр выпрыгивает из стоящего в пробке автомобиля и затем бегает по проезжей части.

Футбол Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи» Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).

ЖКХ В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.

Политика Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на себя Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.

Политика ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.

Шоу-бизнес Телеведущая Стриженова попала в ДТП с грузовиком Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком. В результате аварии никто не пострадал.

Политика Силуанов назвал причину распада СССР Советский Союз развалился из-за неправильной финансовой политики в годы перестройки, а не из-за внешних экономических ограничений, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Кино Netflix показал Плотву из сериала по «Ведьмаку» Создатели сериала по фэнтезийной франшизе «Ведьмак» опубликовали первое фото главного героя Геральта на Плотве.

Экономика Росстат зафиксировал резкое ускорение промышленного производства По данным Росстата, в обрабатывающих производствах в июне зафиксирован рост на 3,4% после снижения на 1% в мае (за январь – июнь рост на 1,9%).