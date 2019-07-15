Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефонИзвестия 11:18
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
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с чего всё началось
Несмотря на прессинг правоохранителя, Кирилл Васильев смог сохранить конфиденциальность данных в своем гаджете. Публикация об этом инциденте набрала более 100 тысяч просмотров, а мы направили запрос в Росгвардию с просьбой разъяснить полномочия сотрудников ведомства.ПроВладимирвчера в 06:12
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В Росгвардии заявили, что сотрудники не обязаны представляться и при осмотре могут требовать телефон
Говорит Москвавчера в 07:50
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