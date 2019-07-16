Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефонИзвестия 11:18
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
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с чего всё началось
Согласно ответу Росгвардии, Федеральный закон «О войсках национальной гвардии РФ» не обязывает росгвардейцев при обращении к гражданину называть свои должность, звание, фамилию, а также предъявлять служебное удостоверение.ПроВладимирвчера в 06:12
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В Росгвардии заявили, что сотрудники не обязаны представляться и при осмотре могут требовать телефон
Говорит Москвавчера в 07:50
Росгвардия: сотрудник не обязан представляться и может попросить ваш телефон
ПроВладимирвчера в 06:12
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