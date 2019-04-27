Политика
Росгвардия хочет засекретить свои госзакупкиЗакC.Ру 03:31
В Росгвардии изъявили желание сделать свои государственные закупки засекреченными.
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Музыка
Ведущая «Голос. Дети» прокомментировала финал конкурса
Обновлено в 10:18
Политика
Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины
Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана
Финский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации четвертого этапа чемпионата - Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 11:22
Армия и оружие
Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С»
«Расчёты реактивных дивизионов артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Астраханской области, в рамках тактического учения выполнили первые боевые пуски из новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области», — заявил он.
Обновлено в 07:54
Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
Обновлено в 11:24
Экономика
Канада выделила около $7 млн на технологии геотермальной энергетики
Сумму в 6,7 млн долларов выделило компании Eavor Technologies Inc. на разработку технологий получения электрической энергии из геотермальных источников правительство Канады, сообщает 27 апреля канадский ресурс о стартапах Betakit.
Обновлено в 10:27
Наука
Назван фактор, повышающий риск преждевременной смерти
Шведские ученые выяснили, что высокий уровень полихлорированных бифенилов в крови свидетельствует о риске ранней смерти у пожилых людей.
Обновлено в 06:47
Футбол
Денис Глушаков покинет «Спартак»
Обновлено в 09:50
Авто
Наши за границей: во что превращались автомобили СССР в Китае, Корее, на Кубе
На Остров Свободы, наводненный до революции американскими автомобилями, новые машины десятилетиями прибывали в основном лишь из СССР и иных социалистических стран.
Обновлено вчера в 22:40
Авто
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми большими продажами новых авто
Всего же с января по март в России реализовано 317 458 новых легковых автомобилей - это на 1,2 процента меньше, нежели в первом квартале 2018 года.
Обновлено в 04:55
Космос
Запуск корабля Dragon к МКС перенесли на 1 мая
С 2012 по 2018 год к МКС были отправлены 17 американских грузовых кораблей, созданных компанией SpaceX Илона Маска.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Российские спасатели завершили работы на шахте в ЛНР
Обновлено в 06:15
Игры
Миллионы геймеров могут перейти с ПК на приставки к 2022 году
Специалисты компании Jon Peddie Research выразили уверенность в том, что уже к 2022 году более 20 миллионов пользователей персональных компьютеров с целью прохождения игр перейдут на использование игровых консолей.
Обновлено в 10:22
Кино
Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе Джона Сноу
Известная актриса Эмилия Кларк прошлась по Таймс-сквер в Нью-Йорке в образе Джона Сноу из "Игры престолов".
Обновлено в 10:38
Футбол
Жировым интересуются несколько клубов Бундеслиги
Как стало известно «Чемпионату», центральный защитник Александр Жиров, выступающий за клуб второго по силе дивизиона Германии «Зандхаузен», может продолжить карьеру в Бундеслиге.
Обновлено в 09:10
Происшествия
У вероятного основателя Telegram-канала Сталингулаг прошли обыски
В анонимном Telegram-канале Сталингулаг сообщили об обысках у родственников уроженца Махачкалы Александра Горбунова, который считается автором этого телеграм-канала.
Обновлено в 09:49
Происшествия
В Подмосковье загорелся перевозивший футболистов автобус
Возгорание произошло в автобусе, перевозившем футболистов из подмосковной Балашихи.
Обновлено в 10:12
Политика
Зеленский рассказал о появлении на Украине «новой секты»
Обновлено в 10:44
Футбол
«Анжи» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
Футболисты махачкалинского «Анжи» сыграли вничью с «Ростовом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:30
Политика
Филарет раскритиковал статус ПЦУ
Экс-глава неканонического Киевского патриархата Филарет заявил, что для "новой церкви" Украины недостаточно статуса митрополии.
Обновлено в 11:32
Кино
Братья Руссо хотят отдохнуть от съемок фильмов Marvel
Американские режиссеры Джо и Энтони Руссо заявили, что в ближайшее время не планируют снимать фильмы для киностудии Marvel.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Шестилетний мальчик умер после катания с горки
Обновлено в 10:24
Политика
Медведев поручил наказать виновных в загрязнении нефти
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба".
Обновлено в 07:23
Футбол
Бензема может пропустить остаток сезона
Нападающий "Реала" Карим Бензема может пропустить остаток нынешнего сезона.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
«Подвело политическое чутье»: почему дипломатия по-американски не работает с Россией
Перчатка американской дипломатии сильна изношена и съедена молью Ведущий программы "Задело" Николай Петров рассуждает о недавнем заявлении посла США в РФ Джона Хантсмана, сделанном им на борту авианосца "Авраам Линкольн".
Обновлено в 05:53
Кино
«Мстители 4» стартовали лучше «Мстителей 3» в домашнем прокате
Фильм "Мстители 4: Финал" успешно стартовал в домашнем прокате.
Обновлено вчера в 04:11
Кино
Скончалась актриса Элина Быстрицкая
Умерла актриса театра и кино, Народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Об этом стало известно сегодня, 26 апреля.
Обновлено вчера в 03:41