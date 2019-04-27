Политика

Росгвардия хочет засекретить свои госзакупкиЗакC.Ру 03:31

В Росгвардии изъявили желание сделать свои государственные закупки засекреченными.
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Росгвардия планирует закрыть информацию о госзакупках

Коммерсантъ07:22

Росгвардия предложила засекретить свои закупки

Инфо24вчера в 17:00

Помазуев: Желание засекретить информацию о госзакупках Росгвардии может объясняться только коррупционными мотивами

Эхо Москвы06:59

Росгвардия попросила закрыть информацию о своих госзакупках

Говорит Москва04:58

Росгвардия предложила засекретить свои госзакупки

РБКвчера в 16:38

Росгвардия хочет засекретить свои закупки

Фонтанка.Ру06:20

Росгвардия хочет засекретить свои закупки

Право.рувчера в 07:38
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 11:47, Ашберн
Музыка

Ведущая «Голос. Дети» прокомментировала финал конкурса

Обновлено в 10:18
Политика

Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины

Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана

Финский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации четвертого этапа чемпионата - Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 11:22
Армия и оружие

Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С»

«Расчёты реактивных дивизионов артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Астраханской области, в рамках тактического учения выполнили первые боевые пуски из новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области», — заявил он.
Обновлено в 07:54
Политика

Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме

Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
Обновлено в 11:24
Экономика

Канада выделила около $7 млн на технологии геотермальной энергетики

Сумму в 6,7 млн долларов выделило компании Eavor Technologies Inc. на разработку технологий получения электрической энергии из геотермальных источников правительство Канады, сообщает 27 апреля канадский ресурс о стартапах Betakit.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие

«Посейдон» обеспечит РФ контроль над Северным Ледовитым океаном

Обновлено в 09:04
Наука

Назван фактор, повышающий риск преждевременной смерти

Шведские ученые выяснили, что высокий уровень полихлорированных бифенилов в крови свидетельствует о риске ранней смерти у пожилых людей.
Обновлено в 06:47
Футбол

Денис Глушаков покинет «Спартак»

Обновлено в 09:50
Политика

Участники форума «Один пояс, один путь» заключили более 280 соглашений

Обновлено в 08:25
Авто

Наши за границей: во что превращались автомобили СССР в Китае, Корее, на Кубе

На Остров Свободы, наводненный до революции американскими автомобилями, новые машины десятилетиями прибывали в основном лишь из СССР и иных социалистических стран.
Обновлено вчера в 22:40
Авто

Составлен рейтинг регионов РФ с самыми большими продажами новых авто

Всего же с января по март в России реализовано 317 458 новых легковых автомобилей - это на 1,2 процента меньше, нежели в первом квартале 2018 года.
Обновлено в 04:55
Космос

Запуск корабля Dragon к МКС перенесли на 1 мая

С 2012 по 2018 год к МКС были отправлены 17 американских грузовых кораблей, созданных компанией SpaceX Илона Маска.
Обновлено в 10:57
Происшествия

Российские спасатели завершили работы на шахте в ЛНР

Обновлено в 06:15
Игры

Миллионы геймеров могут перейти с ПК на приставки к 2022 году

Специалисты компании Jon Peddie Research выразили уверенность в том, что уже к 2022 году более 20 миллионов пользователей персональных компьютеров с целью прохождения игр перейдут на использование игровых консолей.
Обновлено в 10:22
Кино

Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе Джона Сноу

Известная актриса Эмилия Кларк прошлась по Таймс-сквер в Нью-Йорке в образе Джона Сноу из "Игры престолов".
Обновлено в 10:38
Футбол

Жировым интересуются несколько клубов Бундеслиги

Как стало известно «Чемпионату», центральный защитник Александр Жиров, выступающий за клуб второго по силе дивизиона Германии «Зандхаузен», может продолжить карьеру в Бундеслиге.
Обновлено в 09:10
Происшествия

У вероятного основателя Telegram-канала Сталингулаг прошли обыски

В анонимном Telegram-канале Сталингулаг сообщили об обысках у родственников уроженца Махачкалы Александра Горбунова, который считается автором этого телеграм-канала.
Обновлено в 09:49
Происшествия

При столкновении судов на Волге погиб один человек и двое пропали

Обновлено в 09:35
Происшествия

В Подмосковье загорелся перевозивший футболистов автобус

Возгорание произошло в автобусе, перевозившем футболистов из подмосковной Балашихи.
Обновлено в 10:12
Политика

Зеленский рассказал о появлении на Украине «новой секты»

Обновлено в 10:44
Футбол

«Анжи» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

Футболисты махачкалинского «Анжи» сыграли вничью с «Ростовом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:30
Политика

Филарет раскритиковал статус ПЦУ

Экс-глава неканонического Киевского патриархата Филарет заявил, что для "новой церкви" Украины недостаточно статуса митрополии.
Обновлено в 11:32
Кино

Братья Руссо хотят отдохнуть от съемок фильмов Marvel

Американские режиссеры Джо и Энтони Руссо заявили, что в ближайшее время не планируют снимать фильмы для киностудии Marvel.
Обновлено в 01:25
Происшествия

Шестилетний мальчик умер после катания с горки

Обновлено в 10:24
Политика

Медведев поручил наказать виновных в загрязнении нефти

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба".
Обновлено в 07:23
Футбол

Бензема может пропустить остаток сезона

Нападающий "Реала" Карим Бензема может пропустить остаток нынешнего сезона.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие

«Подвело политическое чутье»: почему дипломатия по-американски не работает с Россией

Перчатка американской дипломатии сильна изношена и съедена молью Ведущий программы "Задело" Николай Петров рассуждает о недавнем заявлении посла США в РФ Джона Хантсмана, сделанном им на борту авианосца "Авраам Линкольн".
Обновлено в 05:53
Кино

«Мстители 4» стартовали лучше «Мстителей 3» в домашнем прокате

Фильм "Мстители 4: Финал" успешно стартовал в домашнем прокате.
Обновлено вчера в 04:11
Кино

Скончалась актриса Элина Быстрицкая

Умерла актриса театра и кино, Народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Об этом стало известно сегодня, 26 апреля.
Обновлено вчера в 03:41
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