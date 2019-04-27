Политика
Росгвардия хочет засекретить свои госзакупкиФедералПресс вчера в 22:04
Сферу своей деятельности Росгвардия обозначает как «обеспечение государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина». На этом основании военная организация выступает с инициативой внести изменения в закон. Росгвардия создана 5 апреля 2016 года.
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Происшествия
Фанаты «Мстителей» избили зрителя за спойлеры
Обновлено в 03:52
Музыка
После победы дочери Алсу в проекте «Голос. Дети» началась проверка
В проекте победила 10-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. За нее проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 00:44
Происшествия
На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез
Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено в 04:05
Экономика
У Intel снизились продажи чипов. Это произошло впервые за 7 лет
Впервые за последние семь лет у компании Intel уменьшились продажи чипов для серверов.
Обновлено вчера в 08:49
Политика
Суд приговорил Марию Бутину к тюрьме
Суд в США приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам заключения. Ей зачтутся девять месяцев, уже проведенных в застенках.
Обновлено вчера в 11:10
Политика
Поток граждан Украины в Крым в связи с праздниками вырос в два раза
Число граждан Украины, пересекающих российско-украинскую границу в пунктах пропуска в Крыму вырос в два раза, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе погрануправления по региону.
Обновлено в 12:41
Футбол
«Арсенал» поиздевался над «Спартаком» после разгрома
Тульская команда выиграла со счетом 3:0.
Обновлено в 10:09
Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
Обновлено в 11:24
Политика
Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте
Обновлено в 08:59
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Обновлено в 12:48
Политика
Филарет раскритиковал статус ПЦУ
Экс-глава неканонического Киевского патриархата Филарет заявил, что для "новой церкви" Украины недостаточно статуса митрополии.
Обновлено в 11:32
Общество
Жительницу Латвии оскорбила инструкция на русском языке
Жительница Латвии Карла Луна сочла оскорбительным письмо от предприятия Latvijas gāze, содержащее инструкцию к газовому счетчику на русском языке.
Обновлено в 06:35
Происшествия
В Красноярске загорелся завод, где производятся ракеты «Сармат»
На заводе «Красмаш», который является производителем ракет «Сармат» и «Синева», произошёл пожар.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Глава Минэнерго РФ создал комиссию по делу о качестве нефти в «Дружбе»
По поручению председателя правительства Дмитрия Медведева министр энергетики Александр Новак своим приказом создал межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти в трубопроводе "Дружба".
Обновлено в 12:03
Наука
Как сделать ткань полностью непромокаемой: российское ноу-хау
Пять лет назад, работая над новыми материалами для топливных элементов, Михаил и Игорь поняли, что свойство сверхкритических жидкостей растворять некоторые гидрофобные полимеры можно использовать для нанесения на ткань водо- и грязеотталкивающих покрытий.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Появилось видео с места обнаружения убитой семьи в Уфе
Обновлено в 11:48
Футбол
Денис Глушаков покинет «Спартак»
Обновлено в 09:50
Политика
Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины
Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова заступилась за Ольгу Бузову перед Ксенией Собчак
Прославленная российская танцовщица Анастасия Волочкова заступилась за новоявленную исполнительницу Ольгу Бузову перед своей бывшей приятельницей Ксенией Собчак.
Обновлено в 05:31
Экономика
Сбербанк перечислил главные хакерские тренды
Топ-менеджер Сбербанка назвал главные направления угроз от хакеров: DDoS-атаки, утечки данных и мошенничество с использованием методов социальной инженерии.
Обновлено в 09:51
Теннис
Наоми Осака снялась с турнира в Штутгарте
Обновлено в 09:10
Происшествия
В Париже задержаны 11 человек во время протестов «жёлтых жилетов»
Полиция задержала по меньшей мере 11 человек во время протестных акций «жёлтых жилетов» в Париже.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» развернулся в небе и возвращается в Москву
Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва - Волгоград (SU1186), развернулся в воздухе и в настоящий момент возвращается в Москву.
Обновлено в 11:51
Происшествия
В Ростове-на-Дону женщина и ребенок погибли при пожаре в многоэтажке
Женщина и ребенок погибли в результате пожара в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Обновлено в 12:21
Хоккей
Российские хоккеисты вышли в финал юниорского чемпионата мира
Обновлено в 12:37
Футбол
Примера. «Атлетико» обыграл «Вальядолид»
Обновлено в 12:08
Авто
На чем ездил Иосиф Кобзон
Обновлено в 07:35