Политика

Lenta.ruLenta.ruРосгвардейцев на митингах оснастят видеорегистраторами

Росгвардия оснастит своих сотрудников видеорегистраторами. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил ТАСС глава ведомства Виктор Золотов. По его словам, видеорегистраторы введут в элементы снаряжения росгвардейцев и военнослужащих для фиксации обстановки несения службы.
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с чего всё началось

Бойцов Росгвардии на массовых мероприятиях оснастят видеорегистраторами

Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов. "Прорабатывается вопрос введения в элементы снаряжения сотрудников и военнослужащих Росгвардии видеорегистраторов.
ТАСС02:54

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Золотов рассказал о планах снарядить сотрудников Росгвардии видеорегистраторами

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Бойцов Росгвардии оснастят видеорегистраторами

Эхо Москвы05:00

На массовых мероприятиях у сотрудников Росгвардии появятся видеорегистраторы

Новая газета03:14

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Коммерсантъ04:17

Бойцов Росгвардии, работающих на массовых мероприятиях, оснастят видеорегистраторами

Дождь02:38

Бойцов Росгвардии на массовых мероприятиях оснастят видеорегистраторами

ИА Грозный-Информ02:23

Бойцам Росгвардии на массовых мероприятиях выдадут видеорегистраторы

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Виктор Васильевич Золотов
Российский военный деятель. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации с 5 апреля 2016 года, генерал армии.
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