Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов. "Прорабатывается вопрос введения в элементы снаряжения сотрудников и военнослужащих Росгвардии видеорегистраторов.

с чего всё началось

Росгвардия оснастит своих сотрудников видеорегистраторами. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил ТАСС глава ведомства Виктор Золотов. По его словам, видеорегистраторы введут в элементы снаряжения росгвардейцев и военнослужащих для фиксации обстановки несения службы.

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