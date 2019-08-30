Политика
Lenta.ruРосгвардейцев на митингах оснастят видеорегистраторами
Росгвардия оснастит своих сотрудников видеорегистраторами. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил ТАСС глава ведомства Виктор Золотов. По его словам, видеорегистраторы введут в элементы снаряжения росгвардейцев и военнослужащих для фиксации обстановки несения службы.
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с чего всё началось
Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов. "Прорабатывается вопрос введения в элементы снаряжения сотрудников и военнослужащих Росгвардии видеорегистраторов.ТАСС02:54
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