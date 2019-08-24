Общество
Росгвардейцев могут обязать представляться гражданамГазета.Ru 15:58
Заместитель председателя комитета комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что его члены осенью 2019 года внесут законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться. Об этом передает РИА "Новости".
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Теломеры помогли мышиным клеткам остаться стволовыми
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Вооруженные силы Израиля нанесли ракетный удар по Сирии. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
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Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
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Знаменитый охотник за сокровищами Даррелл Миклос некоторое время исследовал воды Карибского моря в поисках кораблекрушения пиратских кораблей Фрэнсиса Дрейка, но он неожиданно обнаружил находку другого рода.
Обновлено в 09:36
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Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel
Голливудский актер Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на источник.
Обновлено в 02:01
Наука
Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено 21 августа в 16:34
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Обновлено 21 августа в 11:12
Космос
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Первоначально компания планировала запустить первую миссию в 2020 году и отправить в ее рамках лунный орбитальный аппарат, передает "Хайтек".
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Кино
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Народный артист России, актер театра и кино Виталий Логвиновский умер на 79-м году жизни.
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Кино
Фильм «Метро 2033» выйдет 1 января 2022 года
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Происшествия
Демонтаж самолета А321 завершился
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Как передает Ассошиэйтед Пресс, свое решение Госдепартамент объясняет планами по увеличению присутствия страны в Арктике.
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Футбол
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В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал лондонский «Арсенал».
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