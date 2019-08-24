Общество
Росгвардейцев могут обязать представляться гражданамГазета.Ru 15:58
Заместитель председателя комитета комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что его члены осенью 2019 года внесут законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться. Об этом передает РИА "Новости".
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Культура
Оксимирон объявил о своем уходе из Booking Machine
Рэп-исполнитель Мирон Федоров, известный под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), объявил об уходе из компании Booking Machine.
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Здоровье
На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов
Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7
Глава Европейского совета Дональд Туск в ходе пресс-конференции перед началом саммита «Большой семёрки» в Биаррице выступил против возвращения России в формат G8 и предложил пригласить на следующую встречу лидеров G7 Украину в качестве гостя.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
Зрелищное видео полётов истребителей Су-57 появилось в Сети
В Сети появилось видео полетов российских истребителей пятого поколения Су-57 в преддверии стартующего международного авиасалона "МАКС-2019", которой пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября этого года.
Обновлено в 15:12
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 08:32
Происшествия
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49-летнего россиянина задержали в Берлине по подозрению в убийстве. Об этом сообщает прокуратура немецкой столицы в Twitter.
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Политика
В Кремле сообщили о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли
Как отметил Песков, эти поручения даны практически за сутки до Дня шахтера.
Обновлено в 06:07
Политика
МИД Украины признал бесполезность санкций против России
Санкции Киева против России не принесли того результата, которого от них ожидали.
Обновлено вчера в 05:27
Наука
Метаболический профиль предсказал смерть в течение 10 лет с точностью в 83 процента
Среди показателей, предсказывающих смерть, ученые выделили уровень содержания глюкозы, жиров, молочной кислоты, альбуминов и другие, а точность предсказания на отдельной выборке людей в пятилетней перспективе составила 83,7 процента.
Обновлено вчера в 06:58
Политика
МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана
МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
Обновлено в 12:08
Кино
Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
Системы ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск
Силы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в небе над Дамаском, сообщило агентство SANA.
Обновлено в 17:22
Музыка
Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу
Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.
Обновлено в 11:10
Политика
В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании
В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.
Обновлено в 13:04
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel
Голливудский актер Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на источник.
Обновлено в 02:01
Футбол
«Реал» упустил победу в матче с «Вальядолидом»
Обновлено в 14:53
Политика
Кравчук назвал недостатки Порошенко на посту президента Украины
Кравчук назвал два главных недостатка Порошенко, которые наблюдались в период его правления страной, однако, по мнению первого президента Украины, это актуально и сейчас.
Обновлено в 18:17
Общество
Число пожаров в Бразилии постоянно увеличивается
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Космос
Древнегреческий компьютер напророчил апокалипсис на 1 сентября
Обновлено в 14:51
Единоборства
Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO, нокаутировав Ярда
Российский боксер, чемпионат мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Сергей Ковалев успешно защитил свой титул, победив британца Энтони Ярда.
Обновлено в 15:50
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Художественный руководитель театра Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из ведомственных клиник, сообщает 24 августа РЕН ТВ.
Обновлено в 15:57
Футбол
Григорян проанализировал причины поражения от «Динамо»
Комментарий главного тренера «Тамбова» Александра Григоряна после поражения от московского «Динамо» (0:2). «Тамбов» в домашнем матче не смог навязать борьбу московскому «Динамо».
Обновлено в 13:36
Экономика
С чем связаны резкие колебания курса биткоина в августе
В августе курс биткоина показывал серьёзную неопределённость — от закрепления на уровне $10 тыс. и последовательного роста ($12 тыс.) до падения за сутки почти на $800.
Обновлено в 03:24
Общество
Бывший король Испании перенес операцию на сердце
Бывший король Испании Хуан Карлос успешно перенес операцию на сердце.
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Футбол
Гурцкая: «Мы пытались подписать Марио Фернандеса в „Спартак“»
Агент Тимур Гурцкая в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер» рассказал о желании «Спартака» подписать Марио Фернандеса.
Обновлено в 17:49
Космос
День рождения операционной системы Linux
Работа началась в апреле 1991 года, однако, днём рождения системы принято считать 25 августа, когда Торвальдс отправил сообщение членам группы энтузиастов, интересующихся проектом Minix, в котором рассказал о начале работы над собственной операционной системой.
Обновлено в 18:17
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» не смог состыковаться с МКС
Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.
Обновлено в 02:12
Происшествия
В Петербурге задержаны более 10 участников пикетов
На акции против замалчивания гомофобных преступлений в Санкт-Петербурге задержали более 10 человек, сообщает «МБХ медиа».
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