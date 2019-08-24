Общество
Росгвардейцев могут обязать представляться гражданамГазета.Ru 15:58
Заместитель председателя комитета комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что его члены осенью 2019 года внесут законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться. Об этом передает РИА "Новости".
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