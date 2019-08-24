Общество
Росгвардейцев могут обязать представляться гражданамИзвестия вчера в 20:37
16 июля в Росгвардии прояснили обязанности и права сотрудников ведомства. Так, согласно закону «О войсках национальной гвардии РФ» силовики не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину.
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В Росгвардии обещали изучить законопроект об идентификационных номерах на форме
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Студия Disney представила промо-кадр из фильма «Стервеллы», приквела мультфильма «101 далматинец».
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Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
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Северная Корея заявила, что она провела успешные испытания новой сверхкрупной ракеты.
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В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа
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На более поздних стадиях рак поджелудочной железы может вызывать боли в животе и спине.
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Россия провела пуски баллистической ракеты морского базирования "Синева" с подводной лодки стратегического назначения "Тула", а также снаряда "Булава" с субмарины "Юрий Долгорукий".
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Торрес заслужил место в истории спорта благодаря упорному труду, самоотдаче и уважению к окружающим. Он прекрасный человек и футболист.
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В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.
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