Экономика
«Росгосстрах» стал владельцем компании «ЭРГО Жизнь»
«Росгосстрах» стал владельцем компании «ЭРГО Жизнь»РБК02:54
«Росгосстрах» стал владельцем 100% долей в капитале компании ООО «ЭРГО Жизнь». Сообщение об этом размещено на портале раскрытия корпоративной информации. Сделка была заключена 6 декабря, следует из документа.
РБК02:54
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Экономика
В России запретили продавать непищевые спирты дешевле алкоголя
Правительство запретило продажу спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже цены алкогольной продукции.
Обновлено в 08:22
Экономика
Россия вышла на второе место по продаже оружия
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Экономика
40 субъектов России получат гранты за высокие темпы роста экономики
Поощрение получат те субъекты, где показатели наращивания экономического потенциала оказались наиболее высокими по итогам 2017 года.
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Экономика
Названы регионы с самой маленькой и большой пенсией
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Финансы
Официальный курс евро на вторник снизился на 37 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 37,02 копейки - до 75,7075 рубля, курс доллара - на 68,11 копейки, до 66,2416 рубля, следует из данных Банка России.
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Экономика
Эстония оказалась эффективнее России
Лидерами рейтинга стали Эстония, Кипр и Словения. Россия поделила 19-20 места со Словакией.
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Экономика
Фонд дольщиков собрал с застройщиков 7,5 млрд рублей взносов
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Глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что задача по снижению уровня бедности в два раза к 2024 году является реалистичной, но может потребовать выделения дополнительных средств на уровне регионов.
Обновлено в 08:21
Экономика
Бензиновые протесты обвалили экономику Франции
Французской экономике предрекли замедление в последнем квартале 2018 года из-за бензиновых протестов.
Обновлено в 08:24
Экономика
Чиновники расписали специализации для регионов на ближайшие семь лет
Представитель Минэкономразвития отказался от комментариев, а представитель Мутко не смог предоставить их в воскресенье.
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Экономика
АСВ: Вклады выше страховой суммы растут быстрее всего
Быстрее других по объему и количеству счетов растут вклады от 1,4 до 3 миллионов рублей, они прибавили за три квартала этого года 10,5 процента по сумме и 11 процентов по количеству счетов.
Обновлено в 08:04
Экономика
ЦБ выпустил монету в честь 25-летия принятия Конституции России
Банк России 10 декабря выпускает в обращение памятную монету из недрагоценного металла номиналом 25 рублей "25-летие принятия Конституции Российской Федерации".
Обновлено в 08:19
Экономика
Авиакомпании России за 11 месяцев перевезли рекордное число пассажиров
Российские авиакомпании по итогам одиннадцати месяцев 2018 года перевезли 107 млн пассажиров.
Обновлено в 06:35
Экономика
Россиян захотели избавить от бумажной волокиты
Компания «Ростелеком» и Центральный банк России подготовили концепцию цифрового профиля граждан с электронными документами и актуальными данными из государственных информационных систем (ГИС).
Обновлено в 08:00
Финансы
Российский фондовый рынок начал неделю снижением индексов
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник снижением основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:00 мск потерял 0,55% к предыдущему закрытию и составил 2417,82 пункта; РТС к этому времени опустился на 0,83% до 1147,13 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 08:00