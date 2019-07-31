Лесные пожары
Росгидромет спрогнозировал ухудшение ситуации с лесными пожарамиPiter.tv 02:43
Глава Росгидромета Максим Яковенко предупредил, что в связи с изменениями климата с каждым годом ситуация с лесными пожарами будет только ухудшаться. Уже сейчас в некоторых районах Сибири средний рост температуры превышает 8-10 градусов от многолетних уровней.
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Ситуация с лесными пожарами будет только ухудшаться, — считают в Росгидрометцентре
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Росгидромет спрогнозировал рост числа лесных пожаров в связи с потеплением климата
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