Лесные пожары
Росгидромет спрогнозировал обострение ситуации с лесными пожарамиРоссийская газета вчера в 13:31
Ситуация с лесными пожарами будет с каждым годом ухудшаться, придется к этому адаптироваться. Об этом заявил глава Росгидромета Максим Яковенко. Такой прогноз Яковенко сделал после совещания, которое провел в Красноярске премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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Ситуация с лесными пожарами будет только ухудшаться, — считают в Росгидрометцентре
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