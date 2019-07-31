Ситуация с лесными пожарами будет с каждым годом ухудшаться, придется к этому адаптироваться. Об этом заявил глава Росгидромета Максим Яковенко. Такой прогноз Яковенко сделал после совещания, которое провел в Красноярске премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Политика Как московские СМИ «засветили» список мэрии на выборах в Мосгордуму Официально власти отрицают наличие списка лиц, участие которых в выборах поддержано мэрией и сопровождается с применением административного ресурса.

Общество СМИ сообщили об изменениях жизни россиян в августе "Известия" рассказали о том, какие изменения ждут россиян в августе 2019 года.

Общество В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.

Экономика Kinross приобретает Чульбаткан в Хабаровском крае Канадская Kinross Gold Corp подписала соглашение о приобретении у компании N-Mining Ltd золоторудное месторождение Чульбаткан в Хабаровском крае за 283 млн долларов, сообщает Kinross.

Общество Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.

Политика Директором пресс-службы правительства РФ назначена Екатерина Осадчая Новым директором департамента пресс-службы и информации правительства РФ назначена Екатерина Осадчая.

Авто В Китае представили кроссовер для богатых с девятью дверьми Китайский стартап Human Horizons, который возглавил бывший руководитель спецпроектов Jaguar Land Rover, презентовал концепт кроссовера под названием HiPhi 1. Автомобиль должен поступить в продажу в течение двух лет.

Общество «Метрострой» показал фотографии новых станций Фрунзенского радиуса Компания «Метрострой» опубликовала кадры готовящихся к открытию станций метро Фрунзенского радиуса.

Кино Бывший следователь планирует снять фильм о преступлении в Краснодаре Сценарий фильма о преступном мире основан на реальных событиях, произошедших несколько лет назад в Краснодаре.

Политика Киев и Донбасс договорились о восстановлении моста в Станице Луганской По словам Грызлова, представители Украины и Донбассом согласовали восстановление моста в Станице Луганской, они обсудили, как ведется подготовка к восстановительным работам на сооружении.

Политика Власти Британии дополнительно выделили $2,6 млрд на подготовку Brexit Власти Великобритании сообщили о выделении дополнительных $2,6 млрд на подготовку королевства к выходу из Евросоюза.

Армия и оружие В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа "Официальные лица, ученые и инженеры испытывали гордость и волнение в связи с разработкой и первым испытательным запуском управляемого реактивного снаряда нового типа, который будет играть главную роль в наземных военных операциях", — говорится в сообщении агентства.

Хоккей Канадец Чапман стал новым тренером «Торпедо» по физподготовке Канадский специалист Кевин Чапман будет отвечать за физическую подготовку хоккеистов нижегородского «Торпедо», сообщает официальный сайт клуба.

Происшествия Задержанный по делу о массовых беспорядках в Москве не признает вину Задержанный ранее первый фигурант дела о беспорядках в Москве 27 июля Кирилл Жуков не признает свою вину.

Политика Комитет Сената США проголосовал за санкции против «Северного потока-2» Комитет сената США по международным делам проголосовал за санкции против «Северного потока – 2», сообщает издание Reuters.

Происшествия Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек 80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.

Политика Малайзия призвала отказаться от обвинений против России по делу MH17 Как подчеркнул министр, Малайзия, являясь полноправным участником процесса расследования, призывает всех оставаться максимально беспристрастными и дать возможность малазийской стороне изучить все материалы дела.

Общество Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".

Политика Кличко попросил НАБУ расследовать попытку подкупа Богдана Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с просьбой открыть уголовное производство после заявления главы Офиса президента Андрея Богдана о попытке подкупа.

Армия и оружие Сгнившее стелс-покрытие F-22 ВВС США показали в деталях В Сети появились кадры, свидетельствующие о проблемах с новейшим покрытием у американских истребителей пятого поколения F-22 Raptor.

Политика Против Порошенко возбудили еще одно дело о хищениях в армии Госбюро расследований Украины возбудило дело о хищениях в армии против бывшего президента Петр Порошенко, экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и чиновников Укроборонпрома.

Армия и оружие Минобороны опробовало военный интернет Российское Минобороны провело тестирование военного интернета, сообщают "Известия".

Экономика Класс «заемщиков-маргиналов» появился в России В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО).