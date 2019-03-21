Общество

Росгидромет советует не работать в саду до конца майских праздниковMolnet.ru 10:38

Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд не рекомендует россиянам до окончания майских праздников начинать садовые и огородные работы, сообщают РИА Новости.
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Роман Вильфанд
Исходя из тех расчетов, которые сделали агрометеорологи Росгидромета, не следует увлекаться посадками огородными в первой декаде мая, потому что очень часто, в одном случае из трех лет, бывают заморозки.
— Роман ВильфандПровинция.ру 08:09
с чего всё началось

Росгидромет посоветовал не работать в огороде до конца майских праздников

Российские метеорологи не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников, заявил РИА Новости в четверг научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд.
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