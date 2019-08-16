Происшествия
Росгидромет объяснил скачок радиации после аварии под СеверодвинскомКоммерсантъ 15:44
Специалисты Росгидромета считают, что кратковременное повышение уровня радиации в Северодвинске 8 августа связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов. В материалах на сайте службы отмечается, что метеорологическая обстановка в тот день способствовала быстрому рассеянию облака.
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«Облако радиоактивных инертных газов»: Росгидромет объяснил скачок радиации в Северодвинске
Новости Архангельска 29.ru16:05
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