Специалисты Росгидромета считают, что кратковременное повышение уровня радиации в Северодвинске 8 августа связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов. В материалах на сайте службы отмечается, что метеорологическая обстановка в тот день способствовала быстрому рассеянию облака.

Росгидромет объяснил скачок радиации после аварии под Северодвинском

Общество Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.

Политика Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России Глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что размещение американский войск на территории страны будет иметь большое значение для сдерживания Россия.

Армия и оружие Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.

Армия и оружие Военные летчики в России получат новое оружие Минобороны планирует включить в носимый аварийный запас (НАЗ) военных летчиков пистолет-пулемет ПП-2000 вместо автомата АКС-74У, сообщил источник в оборонной отрасли.

Технологии Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки по отпечатку пальца Сбербанк предложил своим клиентам принять участие в тестировании оплаты покупок по отпечатку пальца.

Происшествия Москвичку задержали за заказ в Сети лекарства больному ребенку В Москве возбуждено уголовное дело против матери, купившей за границей лекарство для больного эпилепсией ребенка.

Кино В России снимут новый фильм «Мастер и Маргарита» Съемки нового фильма "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова начнутся весной 2020 года.

Здоровье Заболевшая раком женщина назвала первый симптом своей болезни Результаты биопсии свидетельствовали о том, что у Трейси Френч начал развиваться плоскоклеточный рак кожи.

Происшествия СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.

Армия и оружие Минобороны Японии утвердило план закупки F-35B у США Министерство обороны Японии окончательно одобрило закупку у корпорации Lockheed Martin боевых самолетов короткого взлета и вертикальной посадки F-35B.

Футбол «Бавария» арендует у «Барселоны» Коутиньо Добавим, что за полтора года в Каталонии Коутиньо, перешедший из Ливерпуля за 145 миллионов евро, провел 76 матчей за Барселону во всех турнирах, записав на свой счет 21 гол и 11 результативных передач.

Происшествия В центре Москвы мужчина с топором напал на сотрудников банка В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвадии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором.

Политика Шипулин скрыл от избиркома ценные бумаги на 13 миллионов рублей Кандидат на выборы депутата Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу (Свердловская область) биатлонист Антон Шипулин скрыл от регионального избиркома ценные бумаги на сумму более 13 миллионов рублей, следует из данных на сайте избиркома.

Финансы Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов В течение всего 2018 года Россия значительно сокращала вложения в американские бумаги и выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга.

Кино Пирс Броснан может сыграть Альфреда в «Бэтмене» Американский и британский актер Пирс Бросснан, который получил известной благодаря роли Джеймса Бонда в фильмах об "агенте 007", может сыграть дворецкого Альфреда в новом фильме о "Бэтмене".

Происшествия Пассажирку А321 затравили из-за видео с места посадки самолета в поле Одну из пассажирок Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», аварийно приземлившегося на кукурузное поле, Аллу Гарковенко затравили из-за видео с места происшествия.

Происшествия Застрявшие в Анталье россияне вылетели на родину Застрявшие в аэропорту Антальи на 16 часов туристы из России вылетели в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании Nordwind, сообщает в пятницу, 16 августа, агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя турецкой воздушной гавани.

Общество Режим ЧС ввели в еще двух районах Приморья из-за тайфуна «Кроса» Режим ЧС по подтоплениям действует в Лазовском, Дальнереченском, Пожарском, Октябрьском, Пограничном районах и в городских округах - Уссурийском и Лесозаводском.

Происшествия Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».

Происшествия Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.