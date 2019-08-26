Происшествия

ВедомостиВедомостиРосгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП

Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства. В частности, радиоактивный фон ненадолго был повышен из-за прохождения облака радиоактивных инертных газов.
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с чего всё началось
Радиационная обстановка стабилизировалась, — комментирует в официальном релизе
 ведомства начальник управления мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды Росгидромета Юрий Пешков.
Новости Архангельска 29.ru04:48

Подробнее о событии

Архангельский Роспотребнадзор не нашел радиационной опасности в еде и воде

Двина Сегодня07:54

Росгидромет нашел радиоактивные изотопы после ЧП под Северодвинском

РБК04:48

Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в пробах после ЧП под Северодвинском

Коммерсантъ03:20

Эксперт: данные по радиации Росгидромета говорят об отсутствии опасности в Северодвинске

ТАСС05:01

После взрыва в Нёноксе Росгидромет нашёл в пробах воздуха из Северодвинска радионуклиды

Новости Архангельска 29.ru04:48

В Северодвинске после ЧП на военном полигоне нашли радиоактивные изотопы

РИА Новости03:42

Жителей Северодвинска не планировали проверять после прохождения радиоактивного облака

Интерфакс05:10
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 08:45, Ашберн
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Путин разъяснил врио главы Башкирии смысл продэмбарго

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В США в результате взрыва газа частично обрушился торговый центр

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Первый модернизированный заправщик Ил-78М2 вышел на испытания

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