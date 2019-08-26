с чего всё началось

Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства. В частности, радиоактивный фон ненадолго был повышен из-за прохождения облака радиоактивных инертных газов.

Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП

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