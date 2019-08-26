Происшествия
ВедомостиРосгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства. В частности, радиоактивный фон ненадолго был повышен из-за прохождения облака радиоактивных инертных газов.
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с чего всё началось
Радиационная обстановка стабилизировалась, — комментирует в официальном релизе ведомства начальник управления мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды Росгидромета Юрий Пешков.Новости Архангельска 29.ru04:48
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После взрыва в Нёноксе Росгидромет нашёл в пробах воздуха из Северодвинска радионуклиды
Новости Архангельска 29.ru04:48
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