Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под СеверодвинскомBFM.ru 03:01
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
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с чего всё началось
Радиационная обстановка стабилизировалась, — комментирует в официальном релизе ведомства начальник управления мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды Росгидромета Юрий Пешков.Новости Архангельска 29.ru04:48
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После взрыва в Нёноксе Росгидромет нашёл в пробах воздуха из Северодвинска радионуклиды
Новости Архангельска 29.ru04:48
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