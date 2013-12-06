Происшествия

Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под СеверодвинскомBFM.ru 03:01

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
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с чего всё началось
Радиационная обстановка стабилизировалась, — комментирует в официальном релизе
 ведомства начальник управления мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды Росгидромета Юрий Пешков.
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