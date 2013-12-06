Происшествия
ВедомостиРосгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства. В частности, радиоактивный фон ненадолго был повышен из-за прохождения облака радиоактивных инертных газов.
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с чего всё началось
Радиационная обстановка стабилизировалась, — комментирует в официальном релизе ведомства начальник управления мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды Росгидромета Юрий Пешков.Новости Архангельска 29.ru04:48
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После взрыва в Нёноксе Росгидромет нашёл в пробах воздуха из Северодвинска радионуклиды
Новости Архангельска 29.ru04:48
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Происшествия
В Boeing допустили возобновление эксплуатации 737 MAX до конца года
Вице-президент по маркетингу американской компании Boeing Рэнди Тинсет заявил, что эксплуатация самолета 737 MAX может быть возобновлена в IV квартале 2019 года.
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Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос»
Музыкальное телешоу «Голос», выходящее на Первом канале, объявило состав наставников нового восьмого сезона конкурса.
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Умер старейший подводник России
На 106-м году жизни в Тамбове скончался ветеран Великой Отечественной войны, капитан 1-го ранга, старейший подводник России Юлий Ксюнин.
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Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
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«Аэрофлот» может провести IPO «Победы»
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«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
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Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) предложит президенту России Владимиру Путину один из двух вариантов возможной амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.
Коммерсантъ вчера в 20:38
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Президент Бразилии оскорбил жену Эмманюэля Макрона
В ответ президент Бразилии Жаир Болсонару позволил себе публичный комментарий, касающийся внешности первой леди Франции Бриджит Макрон.
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В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
В Кремле обратили внимание на ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле.
RT на русском 07:12
Армия и оружие
В России приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА
В России приступили к созданию ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
Газета.Ru 09:09
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
Известный достоверными утечками информатор Мукул Шарма поделился сведениями о смартфоне Redmi Note 8, который будет представлен уже на следующей неделе.
Megaobzor.com вчера в 08:53
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Аэропорт Жуковский купит новое оборудование для отпугивания птиц
Известно, что аэропорт и институт взяли на себя финансирование по модернизации, установкой и вводом в эксплуатацию оборудования займутся специалисты института ЛИИ. им. М.М. Громова.
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Политика
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РИА Новости 07:58
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Черчесов огласил список сборной на Евро-2020
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года.
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Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Известия 24 августа в 15:57
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Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара отказалась от проведения дебатов с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.
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Начался финальный этап укладки газопровода «Северный поток – 2»
Газопровод «Северный поток – 2» построен на три четверти, проект выходит на финальную стадию реализации.
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Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ 06:53
Происшествия
На Кубани двух росгвардейцев уволили за сон на службе
На Кубани двух сотрудников Росгвардии уволили из ведомства за то, что они спали в патрульной машине.
Российская газета 08:38