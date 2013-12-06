с чего всё началось

Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства. В частности, радиоактивный фон ненадолго был повышен из-за прохождения облака радиоактивных инертных газов.

Происшествия В Boeing допустили возобновление эксплуатации 737 MAX до конца года Вице-президент по маркетингу американской компании Boeing Рэнди Тинсет заявил, что эксплуатация самолета 737 MAX может быть возобновлена в IV квартале 2019 года.

Музыка Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос» Музыкальное телешоу «Голос», выходящее на Первом канале, объявило состав наставников нового восьмого сезона конкурса.

Общество Умер старейший подводник России На 106-м году жизни в Тамбове скончался ветеран Великой Отечественной войны, капитан 1-го ранга, старейший подводник России Юлий Ксюнин.

Общество Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.

Политика Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.

Экономика «Аэрофлот» может провести IPO «Победы» «Аэрофлот» изучает возможность проведения IPO авиакомпании «Победа», размещено может быть до 25% ее капитала при условии «корпоративного одобрения», рассказал в интервью «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

Политика Порошенко рассказал об атаках на украинскую армию и церковь Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что на государство совершается большое число информационных атак, в том числе со стороны России.

Политика Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии Президент Владимир Путин предложил парламенту Ингушетии – народному собранию – три кандидатуры на пост главы республики.

Политика СПЧ предложит Путину вариант амнистии к 75-летию Победы Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) предложит президенту России Владимиру Путину один из двух вариантов возможной амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.

Политика Президент Бразилии оскорбил жену Эмманюэля Макрона В ответ президент Бразилии Жаир Болсонару позволил себе публичный комментарий, касающийся внешности первой леди Франции Бриджит Макрон.

Политика В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале В Кремле обратили внимание на ситуацию с увольнением врачей в Нижнем Тагиле.

Армия и оружие В России приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА В России приступили к созданию ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.

Гаджеты Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер Известный достоверными утечками информатор Мукул Шарма поделился сведениями о смартфоне Redmi Note 8, который будет представлен уже на следующей неделе.

Происшествия Аэропорт Жуковский купит новое оборудование для отпугивания птиц Известно, что аэропорт и институт взяли на себя финансирование по модернизации, установкой и вводом в эксплуатацию оборудования займутся специалисты института ЛИИ. им. М.М. Громова.

Политика Путин разъяснил врио главы Башкирии смысл продэмбарго Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым, который рассказал ему о том, что в регионе поддерживают введенное в 2014 году российское продовольственное эмбарго, разъяснил, что это не санкции, а ответные меры России.

Футбол Черчесов огласил список сборной на Евро-2020 Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года.

Политика Валерия Касамара отказалась от дебатов с Любовью Соболь Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара отказалась от проведения дебатов с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь.

Кино Новый триллер Netflix «Кликбейт» покажет изнанку соцсетей Вдохновлённая успехом сериала о влиянии гаджетов на людей «Чёрное зеркало» американская компания Netflix пригласила австралийского кинорежиссёра Тони Айреса (Tony Ayres) для работы над новым проектом «Кликбейт», показывающим огромную пропасть между виртуальным общением и реальной жизнью.

Экономика Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.