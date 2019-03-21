Общество
Росгидромет не рекомендует до начала мая начинать огородные работыВосток-Медиа 13:53
Росгидромет порекомендовал россиянам не спешить с садовыми и огородными работами до окончания майских праздников.
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Исходя из тех расчетов, которые сделали агрометеорологи Росгидромета, не следует увлекаться посадками огородными в первой декаде мая, потому что очень часто, в одном случае из трех лет, бывают заморозки.
с чего всё началось
Российские метеорологи не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников, заявил РИА Новости в четверг научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд.РИА Новости04:24
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