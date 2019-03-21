Росгидромет не рекомендует до начала мая начинать огородные работыВосток-Медиа 13:53

Российские метеорологи не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников, заявил РИА Новости в четверг научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд.

с чего всё началось

Исходя из тех расчетов, которые сделали агрометеорологи Росгидромета, не следует увлекаться посадками огородными в первой декаде мая, потому что очень часто, в одном случае из трех лет, бывают заморозки.

Росгидромет порекомендовал россиянам не спешить с садовыми и огородными работами до окончания майских праздников.

Росгидромет не рекомендует до начала мая начинать огородные работы

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