Общество

Росгидромет назвал самые солнечные городаРИА Новости 01:54

Росгидромет назвал два самых солнечных города в России, сообщается в официальной группе ведомства во "ВКонтакте". Так, на первом месте оказалась столица Республики Бурятии Улан-Удэ, где среднегодовые показатели солнечного света составляют 2797 часов.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Росгидромет напомнил о самых солнечных городах России

РБК04:43

Росгидромет назвал самые солнечные города России

Российская газетавчера в 23:36

Названы самые солнечные города России

RT на русском03:51

Росгидромет назвал самый солнечный город России

Телеканал 360°02:46

Росгидромет назвал самые солнечные города

РИА Новости01:54

Названы самые солнечные города России

Говорит Москва04:03

Улан-Удэ признан самым солнечным городом России

Байкал-Dailyвчера в 20:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:49, Вашингтон
Авто

Tesla начала продажи подержанных электрокаров Model 3

Обновлено в 00:53
Армия и оружие

Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»

Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
Обновлено вчера в 19:04
Общество

Генпрокуратура выявила ошибки в новом федеральном списке учебников

В федеральном перечне учебников содержатся издания, рекомендованные к использованию в госшколах.
Обновлено в 04:15
Наука

Ученые рассказали, как эффективнее регулировать свои эмоции

Исследователи показали 107 участникам своего эксперимента изображения, которые способны спровоцировать негативные эмоции, например, людей, сжигающих американский флаг, и американских солдат, издевающихся над заключенными в тюрьме Абу-Грейб в Ираке, а также рассказали им, как другие отнеслись к этим изображениям.
Обновлено вчера в 00:36
Происшествия

Москвичу вернули забытый в метро пакет с деньгами

Москвичу вернули забытый в метро на станции "Октябрьская" пакет с деньгами. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Германии задержали предполагаемого убийцу политика

Полиция в ФРГ задержала ещё одного подозреваемого в деле об убийстве члена Христианско-демократического союза (ХДС), политика Вальтера Любке.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия

Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье

Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Происшествия

Эксперты не успели подготовить исследование по делу «Седьмой студии»

Экспертам не хватило двух месяцев, чтобы закончить комплексное исследование по делу "Седьмой студии", в рамках которого известного режиссера Кирилла Серебренникова обвиняют в мошенничестве.
Обновлено в 04:26
Общество

Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы

Обновлено в 03:37
Общество

На въезде в Екатеринбург демонтировали знак «Город бесов»

В Екатеринбурге демонтировали дорожный знак с надписью "Город бесов", установленный на въезде в город, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 03:39
Экономика

В России возобновился рост числа банкротств компаний

Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Общество

Названы регионы, где живут самые богатые и бедные семьи

"По итогам прошлого года в среднестатистической ямальской семье после необходимых затрат остается 128,5 тысяч рублей", - передает РИА Новости Немного отстала от арктического региона Чукотка: здесь остаток составляет 107,8 тысяч рублей.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес

Дакота разрешила отцу, победившему алкоголизм, встречаться с внучкой

Оказывается, за первый год жизни ребенка дедушка и внучка встречались всего несколько раз, и мужчина почти со слезами признает, что это его вина.
Обновлено в 04:18
Происшествия

На полицейского завели дело о домогательствах к подчиненным

В Челябинске завели уголовное дело против полицейского о домогательствах к подчиненным, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:11
Общество

Иван Ургант сходил на блошиный рынок в Петербурге

Ведущий Иван Ургант приехал в Петербург на съемки передачи. Программа будет выходить из Северной столицы до 21 июня.
Обновлено в 04:28
Общество

В предложении поменять критерии нуждаемости видят риски напряженности

Напомним, вопрос необходимости корректировки критериев нуждаемости был поднят экспертами при подведении промежуточных итогов первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности, направленных в Минтруда РФ.
Обновлено в 03:10
Интернет

Instagram тестирует простой способ восстановления взломанных аккаунтов

Социальная сеть тестирует новый процесс восстановления учетных записей в приложении, который должен упростить восстановление учетной записи и, в первую очередь, усложнить задачу ворам.
Обновлено в 01:07
Экономика

Молокозаводы из России подадут коллективный иск к китайской фирме

«С ввозом молочной продукции есть проблема, дело в том, что в конце декабря прошлого года наши молокозаводы получили импортную лицензию, а 28 января одна китайская компания из города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян зарегистрировала торговые марки этих российских молокозаводов на себя», — рассказал директор по развитию электронной торговли РЭЦ Алексей Мурзенок.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика

Курс биткойна достиг годового максимума

Обновлено в 04:27
Происшествия

В Екатеринбурге трехлетняя девочка разбилась в аквапарке «Лимпопо»

Обновлено вчера в 13:32
Авто

Умельцы поставили на УАЗ двигатель от Toyota Land Cruiser

Архаичный «уазовский» салон тоже не остался без внимания: вместо штатных сидений появились более комфортные аналоги от Land Rover Discovery, а приборная панель и кнопки с датчиками достались УАЗу от того же «Лэнд Крузера».
Обновлено в 00:59
Происшествия

Голунов рассказал о деталях своего задержания

Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о том, при каких обстоятельствах полицейский ударил его по лицу.
Обновлено в 03:18
Политика

В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия

Директор «Ленкома» опроверг сообщения о своей госпитализации

Директор театра «Ленком», актер Марк Варшавер опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом он заявил в разговоре с РБК.
Обновлено в 03:51
Политика

Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство

Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Авто

Кроссоверы займут 70% рынка к 2023 году

По мнению американских экспертов, с 2020 по 2023 год на рынок выйдет 246 новых и существенно обновленных моделей, причем большинство из них (70%) будут кроссоверами и внедорожниками.
Обновлено вчера в 06:25
Авто

Новые правила тюнинга автомобилей заработают на год позже

Новые правила легализации изменений в конструкции автомобиля заработают 1 июля 2020 года.
Обновлено в 02:35
Футбол

Гильерме получил приз «Вратарь года» имени Льва Яшина

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме стал победителем номинации «Вратарь года» имени Льва Яшина, которую ежегодно вручает журнал «Огонек».
Обновлено вчера в 18:05
Шоу-бизнес

Сбросившая 30 килограммов Надежда Ангарская восхитила стройной фигурой

Обновлено вчера в 17:10
Игры

Известная феминистка Анита Саркисян предложила помощь CD Projekt RED

После Е3 2019 польская студия CD Projekt RED опубликовала различные материалы касательно Cyberpunk 2077, которые вызвали недовольство в определенных кругах.
Обновлено в 03:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное