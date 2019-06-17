Общество
Росгидромет назвал самые солнечные городаРИА Новости 01:54
Росгидромет назвал два самых солнечных города в России, сообщается в официальной группе ведомства во "ВКонтакте". Так, на первом месте оказалась столица Республики Бурятии Улан-Удэ, где среднегодовые показатели солнечного света составляют 2797 часов.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:25, Вашингтон
Общество
Итальянского Джорджа Клуни задержали в Таиланде
Итальянца Франческо Галделли, который выдавал себя за актера Джорджа Клуни, задержали в Таиланде.
Обновлено вчера в 23:45
Шоу-бизнес
61-летняя Александра Яковлева похудела на 20 килограммов
Обновлено в 03:23
Интернет
Mail.ru Group запустила голосового помощника «Маруся»
Mail.ru Group (MRG) запустила собственного голосового помощника "Маруся", инвестиции в разработку которого составили 2 миллиона долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 02:31
Экономика
Сотрудникам «Тинькофф» рекомендовали не называть его банком
Руководитель «Тинькофф» Оливер Хьюз призвал подчиненных отказаться от слова «банк» при общении с коллегами и во время публичных выступлений, - пишут "Ведомости".
Обновлено в 01:27
Происшествия
Суд по делу экс-замполпреда в СЗФО и журналиста смягчил обвинение
Московский районный суд Петербурга переквалифицировал состав преступления в деле калининградского журналиста и экс-замполпреда в СЗФО с вымогательства на самоуправство.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане
Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
Обновлено в 05:05
Общество
Идею отмены НДФЛ для студентов одобрили в Госдуме
Думский комитет по бюджету и налогам поддержал законопроект об освобождении студентов и аспирантов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) при получении ими материальной помощи.
Обновлено в 04:58
Авто
Российский рынок новых мотоциклов в мае вырос на 15%
Эксперты агентства отмечают, что этот рост происходит на фоне падения всех сегментов авторынка: легковых машин, грузовиков, LCV и автобусов.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
Голунов оценил реакцию общественности на его задержание
Журналист Иван Голунов прокомментировал RT реакцию общественности на его задержание и арест.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Шаляпин и Цымбалюк-Романовская опубликовали пикантные кадры из ванной
Видеоролик с пикантными кадрами из ванной опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram Шаляпин.
Обновлено вчера в 17:10
Политика
Экстренно госпитализирован глава Дагестана
Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве.
Обновлено вчера в 19:06
Футбол
Сочинский стадион «Фишт» назвали лучшим среди арен ЧМ-2018 по футболу
Команда провела по две встречи на стадионах «Нижний Новгород» и «Лужники», а также по разу сыграла на аренах в Калининграде, Сочи и Ростове-на-Дону.
Обновлено в 05:21
Культура
Экстренно госпитализирован Александр Калягин
Народный артист РСФСР Александр Калягин был госпитализирован в одну из столичных больниц, передает Рен ТВ.
Обновлено в 05:30
Кино
«Люди в черном» возглавили российский кинопрокат
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
Пропавший в Чечне массажист из Волгограда был в секретной тюрьме для геев
Пропавший в Чечне 48-летний уроженец Волгоградской области Андрей Кобышев был в секретной тюрьме вместе с задержанными по подозрению в гомосексуальности, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на объяснения фотографа Максима Лапунова, которые он в феврале дал юристу Комитета против пыток.
Обновлено в 05:59
Авто
Введение новых правил автотюнинга отложили на год
Новые правила процедуры по внесению изменений в конструкцию автомобилей вступят в силу с 1 июля 2020 года, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:13
Здоровье
В Подмосковье семья, выпив молока, заразилась клещевым энцефалитом
В Подмосковье семья, выпив сырого козьего молока, заразилась клещевым энцефалитом.
Обновлено вчера в 04:38
Шоу-бизнес
Алена Свиридова выложила фото с возмужавшим сыном-кадетом
Российская певица Алена Свиридова показала фото подросшего сына-кадета. Исполнительница гордится своим ребенком.
Обновлено вчера в 22:11
Шоу-бизнес
Садальский выложил фото Алибасова с гробом
Обновлено вчера в 23:22
Политика
В Кремле прокомментировали статью о кибератаках США на Россию
Отвечая на вопрос журналиста, получал ли Кремль сведения про усиление кибератак США по энергообъектам РФ, пресс-секретарь президента сказал, что если кто-то делает это, не информируя лидера США Дональда Трампа, налицо признаки возможной кибервойны.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие
Экс-глава ВСУ сознался в атаке на батальон «Донбасс»
Экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал о том, как в 2014 году украинская авиация совершила налет на добровольческий батальон "Донбасс".
Обновлено вчера в 14:37
Политика
Бабича назначили замминистра экономического развития России
Уволенного с должности посла России в Белоруссии Михаила Бабича назначили замминистра экономического развития страны.
Обновлено в 04:31
Авто
Названы комплектации и цены на Renault Arkana
Компания Renault назвала комплектации и цены нового кроссовера Arkana.
Обновлено в 05:56
Политика
В Минтруде ответили на предложения по критериям нуждаемости
Как отметили в ведомстве, в основном для получения соцподдержки критерием нуждаемости является условие, по которому среднедушевой доход семьи не должен превышать однократную либо двукратную величину установленной в России величины прожиточного минимума.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Пугачева купила место на кладбище
Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
Обновлено в 05:19
Наука
В Казахстане нашли поселение ранних саков
На востоке Казахстана археологи обнаружили поселение саков — народности, родственной скифам, сообщается на сайте YK-news.kz.
Обновлено в 03:46
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам
«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.
Обновлено вчера в 18:00
Музыка
Лобода впервые прокомментировала скандал с Лазаревым
Популярная украинская певица Светлана Лобода прокомментировала ссору с Сергеем Лазаревым, которая произошла на музыкальной премии.
Обновлено вчера в 15:00