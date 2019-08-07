Аномально холодное лето 2019 года в европейской части России опять заставило задуматься о причинах необычных погодных явлений.

с чего всё началось

В Росгидромете эксперты назвали причину аномальной погоды летом 2019 года. Об этом сообщает "Московский комсомолец". Отмечается, что причиной была названа "небесная механика", а именно движения Земли, Луны и Солнца.

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