Общество
Росгидромет назвал причину аномальной погоды этим летомГазета.Ru 10:17
В Росгидромете эксперты назвали причину аномальной погоды летом 2019 года. Об этом сообщает "Московский комсомолец". Отмечается, что причиной была названа "небесная механика", а именно движения Земли, Луны и Солнца.
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с чего всё началось
Аномально холодное лето 2019 года в европейской части России опять заставило задуматься о причинах необычных погодных явлений.Московский Комсомолец06:11
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Метеоролог назвал причину аномально холодного лета: виноваты Луна и Солнце
Московский Комсомолец06:11
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