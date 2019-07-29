Господин Горьков, который возглавил «Росгеологию» в апреле, в презентации отмечает, что «значительная» ресурсная база в Арктике «не в полной мере вовлечена в освоение», а действующая до 2024 года госпрограмма по воспроизводству и использованию природных ресурсов «не позволяет решить задачу возрождения СМП и ускорения социально-экономического развития Арктики».

с чего всё началось

Создание арктической программы в ходе госкомиссии поддержал вице-премьер Юрий Трутнев (курирует Арктику), отметивший «неудовлетворительную» работу Минприроды по разведке арктических месторождений.

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