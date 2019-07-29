Экономика
«Росгеология» просится в арктическую разведкуКоммерсантъ вчера в 18:18
Создание арктической программы в ходе госкомиссии поддержал вице-премьер Юрий Трутнев (курирует Арктику), отметивший «неудовлетворительную» работу Минприроды по разведке арктических месторождений.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Господин Горьков, который возглавил «Росгеологию» в апреле, в презентации отмечает, что «значительная» ресурсная база в Арктике «не в полной мере вовлечена в освоение», а действующая до 2024 года госпрограмма по воспроизводству и использованию природных ресурсов «не позволяет решить задачу возрождения СМП и ускорения социально-экономического развития Арктики».Коммерсантъвчера в 18:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 10:27, Вашингтон
Кино
«Однажды в Голливуде» стал самым кассовым фильмом Тарантино
Фильм «Однажды в Голливуде» стал рекордным для Квентина Тарантино, собрав в прокате 40 миллионов долларов за первый уикенд, сообщает Variety.
Обновлено в 10:16
Футбол
Кокорин и Мамаев сравнили жизни в «Бутырке» и в колонии
Обновлено в 09:33
Хоккей
Василевский продлил контракт с «Тампа Бэй»
Обновлено в 09:40
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
В квартире на улице Пырьева обнаружено тело голой девушки со следами ножевых ранений.
Обновлено вчера в 10:55
Политика
Киев отстранил Медведчука от переговоров в Минске
Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Бессмертный считает, что Киеву удалось модифицировать Минский процесс.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
Эксперт оценил модернизацию ВМФ России
Обновлено в 08:41
Музыка
В парке «Фили» исполнили советские марши и джазовые мелодии
Музыканты исполнили лучшие композиции прошлых лет, марши и джазовые мелодии, сообщает "ТВ Центр".
Обновлено вчера в 04:01
Политика
США выразили надежду на диалог с Россией по вопросам нераспространения
Лавров, комментируя итоги переговоров, признал наличие существенных различий в позициях США и РФ по ряду вопросов, но выразил уверенность, что Вашингтон заинтересован в политическом урегулировании многих ситуаций, в том числе в Иране.
Обновлено в 09:57
Политика
Посол Украины раскрыл объёмы военной помощи из США
Обновлено в 05:33
Политика
Росавиация хочет возобновить полеты на Украину
Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российская сторона готова возобновить полеты на Украину. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:17
Политика
В Госдуме оценили планы Украины возобновить диалог с Россией по газу
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT слова представителя президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрея Геруса о том, что в ближайшее время будут возобновлены переговоры с Россией по транзиту и закупке газа.
Обновлено в 10:18
Политика
Помпео прокомментировал акции протеста в России
Государственный секретарь США Майк Помпео, комментируя прошедшие в Москве акции протеста, заявил, что Вашингтон выступает за свободу выражения мнения по всему миру.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник
Обновлено в 07:28
Происшествия
Против бывшего челябинского замгубернатора завели дело после ДТП
"В отношении водителя Lexus возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сказала собеседница агентства.
Обновлено в 10:04
Экономика
Уровень бедности в России вырос в начале года
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в первом квартале 2019 года составила 20,9 млн человек, или 14,3% от всего населения, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:45
Политика
Помпео: новая встреча Трампа и Ким Чен Ына пока не планируется
Новая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в настоящее время не стоит на повестке дня, сообщил американский госсекретарь Майкл Помпео.
Обновлено в 09:58
Авто
Хэтчбек Audi A1 получил вседорожную версию Citycarver
Экстерьер A1 Citycarver претерпел некоторые изменения — автомобиль получил защиту днища, а также стальные элементы спереди и сзади, пластиковые накладки колесных арок и массивные боковые панели.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие
В Петербурге прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ
Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота России завершился в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 05:43
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено 27 июля в 20:08
Происшествия
Илью Яшина арестовали на 10 суток
Обновлено в 08:43
Общество
В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 08:36
Происшествия
У хозяйки собачьего притона в Саратове изъяли ребенка
Полиция Саратова отреагировала на публикацию в «КП-Саратов» о собачьем притоне на улице Железнодорожная, где живет маленькая девочка.
Обновлено вчера в 06:48
Здоровье
Ребенок с синдромом русалки родился в Индии
Обновлено в 02:54
Общество
Росгвардия заказала мониторинг сообщений о себе в прессе и соцсетях
В Росгвардии хотят определить издания с наибольшим количество публикаций о ее службах и «наиболее активных авторов».
Обновлено в 09:30
Экономика
Акции «Яндекс» упали на фоне нового законопроекта
Характерно, что резкое падение акций зафиксировано после внесения в Государственную думу России законопроекта об ограничении иностранного капитала в значимых для развития информационной инфраструктуры России интернет-ресурсах.
Обновлено 26 июля в 19:05
Политика
Медведев призвал ускорить реализацию нацпроектов в Крыму
Обращаясь к региональному руководству, Медведев призвал "ускоряться, работать эффективнее, укладываясь в ключевые показатели и временные рамки национальных проектов".
Обновлено в 10:09