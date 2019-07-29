Экономика

«Росгеология» просится в арктическую разведкуКоммерсантъ вчера в 18:18

Создание арктической программы в ходе госкомиссии поддержал вице-премьер Юрий Трутнев (курирует Арктику), отметивший «неудовлетворительную» работу Минприроды по разведке арктических месторождений.
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«Росгеология» просится в арктическую разведку

Коммерсантъвчера в 18:18

Росгеология попросила 300 миллиардов рублей до 2045 года на освоение Арктики

Говорит Москва00:58

«Росгеология» попросила дать ей 300 млрд руб. на 25 лет освоения Арктики

РБК00:43

Росгеология попросила выделить ей 300 миллиардов рублей на освоение Арктики

Эхо Москвы01:30
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Сергей Николаевич Горьков
Российский управленец. Генеральный директор - Председатель Правления акционерного общества «Росгеология» с 1 апреля 2019 года. Заместитель министра экономического развития Российской Федерации, председатель «Внешэкономбанка», заместитель председателя правления «Сбербанка».
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