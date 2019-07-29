Экономика
«Росгеология» просится в арктическую разведкуКоммерсантъ вчера в 18:18
Создание арктической программы в ходе госкомиссии поддержал вице-премьер Юрий Трутнев (курирует Арктику), отметивший «неудовлетворительную» работу Минприроды по разведке арктических месторождений.
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Происшествия
В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек
Боевики группировки «Боко харам» (запрещена в России) совершили нападение на похоронную церемонию в Нигерии, в результате чего погибли 65 человек.
Обновлено вчера в 20:06
Недвижимость
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья Изменение законодательства об обязательном использовании эскроу-счетов практически не скорректировали стоимость первичного жилья: за месяц оно подорожало на 0,6% в среднем по России и на 1,1% в Москве.
Обновлено 27 июля в 17:20
Происшествия
Полицейских научили правильно закупать наркотики
Новые разъяснения для полицейских появились в ведомстве после нашумевшего дела Ивана Голунова, которому могли подкинуть наркотики сами правоохранители.
Обновлено в 00:45
Шоу-бизнес
Вячеслав Жеребкин поправился на 10 килограммов ради роли в клипе
Ранее Жеребкин всегда следил за собой и часто посещал спортзал, но ради съемок решил выйти из привычного образа.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Театры
В Приморском театре кукол пошли на смелый эксперимент
В Приморском театре кукол прошла генеральная репетиция нового спектакля «Военная тайна».
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия
У больницы Навального задержали около десяти человек
Обновлено вчера в 17:32
Политика
В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке
Министерство культуры Украины совместно с Организацией по безопасности и сотрудничестве в Европе готовит поправки в украинские законы о государственном языке, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели
Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено 27 июля в 19:51
Футбол
Немецкие СМИ назвали зарплату Шюррле в «Спартаке»
Обновлено вчера в 00:42
Технологии
Россияне смогут записывать свой секс на видео для просмотра в старости
Компания VR Bangers предложила людям записывать секс в формате виртуальной реальности. В настоящее время запускается программа.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
Корветы проекта «Стерегущий» получат «трехглазые» радары
Отмечается то, что вместо вращающегося антенного блока, корветы проекта «Стерегущий» будут оснащены тремя стационарными приемо-передающими устройствами.
Обновлено вчера в 03:22
Футбол
«Валенсия» с Черышевым обыграла лиссабонский «Спортинг»
Футболисты «Валенсии» нанесли поражение лиссабонскому «Спортингу» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии.
Обновлено вчера в 22:15
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником ПСВ Хендриксом
Московский ЦСКА интересуется полузащитником голландского ПСВ Йорритом Хендриксом. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 01:21
Космос
«Союз» с кораблем «Прогресс МС-12» готовят к старту на Байконуре
«Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-12" была вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки номер 31 космодрома Байконур», - говорится в сообщении госкорпорации.
Обновлено в 00:17
Хоккей
Генеральный менеджер «Каролины»: «Мы ни за что не расстались бы с Ахо»
Генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл считает крайне важным, что клуб сумел повторить контрактное предложение Себастьяну Ахо, сделанное «Монреалем».
Обновлено в 01:07
Политика
Трамп решил сменить главу Национальной разведки США
Президент США Дональд Трамп выдвинет члена палаты представителей от республиканцев Джона Рэдклиффа на пост директора Национальной разведки, об этом он объявил в своем твиттере.
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено вчера в 07:05
Общество
В Приангарье запретили сжигать обломки пострадавших при паводке домов
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
На митинге в Москве задержали больше тысячи человек
По состоянию на 16:00 в главке МВД заявили, что в митинге в центре Москвы участвуют 3,5 тыс. человек, среди них около 700 журналистов и блогеров, которые заранее проинформировали власти о намерении освещать происходящее на акции.
Обновлено 27 июля в 15:10
Футбол
Сергей Игнашевич: «Допустили больше ошибок, чем соперник»
Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич после поражения от «Нижнего Новгорода» посетовал на низкую реализацию моментов у своих подопечных.
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия
Около 1 тыс. человек эвакуировали из-за наводнения в Амурской области
Как сообщили в пресс-службе МЧС, около 600 жилых домов подтоплено в 16 населенных пунктах Приамурья, а сотрудники спецслужб эвакуировали около 1 тыс. человек, включая 333 детей.
Обновлено 27 июля в 03:53
Автоспорт
Подиум Квята стал вторым в истории команды Toro Rosso
Обновлено в 00:47
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:33
Футбол
Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено вчера в 16:13