Экономика

«Росгеология» просится в арктическую разведкуКоммерсантъ вчера в 18:18

Создание арктической программы в ходе госкомиссии поддержал вице-премьер Юрий Трутнев (курирует Арктику), отметивший «неудовлетворительную» работу Минприроды по разведке арктических месторождений.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

«Росгеология» просится в арктическую разведку

Основными мероприятиями госпрограммы на первом этапе для «Росгеологии» могут стать региональная разведка углеводородов (28 млрд руб.) и параметрическое бурение (55 млрд руб.), на втором этапе к ним добавятся поисково-оценочные работы (28,7 млрд руб.), третий же этап в большей степени предполагает бурение, поиск и оценку, в меньшей — региональное изучение.
Коммерсантъвчера в 18:18

Подробнее о событии

«Росгеология» попросила 300 миллиардов рублей на изучение Арктики

ФедералПресс01:44

Росгеология планирует потратить 300 миллиардов рублей на изучение Арктики

АБН02:36

«Росгеология» просится в арктическую разведку

Коммерсантъвчера в 18:18

Росгеология попросила выделить ей 300 миллиардов рублей на освоение Арктики

Эхо Москвы01:30

Росгеология попросила 300 миллиардов рублей до 2045 года на освоение Арктики

Говорит Москва00:58

«Росгеология» попросила дать ей 300 млрд руб. на 25 лет освоения Арктики

РБК00:43

«Росгеология» предложила госпрограмму по разведке в Арктике, сообщили СМИ

РИА Новости02:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 02:54, Ашберн
Происшествия

На фестивале в Калифорнии произошла стрельба

Обновлено вчера в 23:19
Политика

На Украине решили реформировать СБУ

«Без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, потому что исторически СБУ встроена в большое количество процессов», — заявил Данилюк.
Обновлено в 02:21
Происшествия

Мама погибшей звезды «Брестской крепости» предчувствовала ее смерть

Обновлено вчера в 08:57
Происшествия

В Армении потушили пожар на железнодорожной станции

Пожар, возникший в Армении в понедельник утром на железнодорожном составе с бензином, потушен, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (100% "дочка" РЖД) Рубен Грдзелян.
Обновлено в 02:09
Общество

Не стригшийся 10 лет подросток из Великобритании поразил парикмахера

Подросток, который не стригся в течение 10 лет, удивил парикмахера состоянием волос.
Обновлено вчера в 08:47
Армия и оружие

Ставропольчане отмечают день ВМФ в Севастополе

«Привет» и поздравления с Днем военно-морского флота из Севастополя от Ставропольской делегации передал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Обновлено вчера в 08:33
Космос

Первый прыжок межпланетного SpaceX Starhopper показали на видео

Прототип ракеты Starship компании SpaceX совершил свой первый удачный прыжок.
Обновлено 26 июля в 09:00
Армия и оружие

В США рассказали, кто может первым закупить российские С-500

Как предполагают военные эксперты американского издания Military Watch, новейшее российское оружие С-500 «Прометей» первым может приобрести Китай.
Обновлено в 01:35
Энергетика

Составлен рейтинг стран с самым доступным бензином

Стоит отметить, что, согласно данным рейтинга стран Европы с самым доступным бензином, для жителей Украины стоимость топлива самая высокая.
Обновлено в 01:28
Политика

Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине

Экс-редактор украинской версии Forbes Максим Кухар заявил, что власти страны должны поспособствовать тому, чтобы армия Украины смогла поддержать "переходное демократическое правительство народного доверия в России".
Обновлено вчера в 13:43
Общество

Рекрутеры рассказали, какие качества ждут от рабочих

От рабочих с высшим образованием ждут специализированных знаний(73%), владения ИТ-системами и навыками программирования (49%) и тоже добросовестности и дисциплинированности (43%).
Обновлено в 01:38
Экономика

Определен решающий месяц для «Северного потока-2»

Россия может не успеть запустить газопровод "Северный поток 2" и тем самым сорвать поставки газа по нему, если не получит от Дании разрешение на строительство в августе.
Обновлено в 00:39
Происшествия

Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика

Обновлено вчера в 16:43
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Экономика

В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денег

Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег.
Обновлено в 00:54
Происшествия

На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника

В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия

В Волгоградской области из цистерны на дорогу вытекла соляная кислота

Обновлено в 02:37
Происшествия

В Кабуле при нападении на офис кандидата в премьеры погибли 20 человек

Обновлено вчера в 23:59
Авто

Раскрыты характеристики нового Suzuki XL6

Компания Suzuki готовится к презентации нового внедорожника Suzuki XL6, которая пройдет 21 августа.
Обновлено в 02:46
Гаджеты

Intel не смог разбогатеть на продаже модемов

ИА "Ореанда-Новости" Крупнейшая американская компания Intel, занимающаяся, главным образом, производством электронных устройств и компьютерных компонентов, не смогла заработать на производстве модемов, предназначенных для смартфонов.
Обновлено вчера в 16:00
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»

Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация».
Обновлено в 01:39
Происшествия

Из-за наводнения в Иркутской области эвакуировано более тысячи человек

За ночь из своих домов эвакуировано 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:46
Политика

«Что ж вы за дебилы?»: Украинский депутат высказался резко против отмены празднования 9 мая

Бужанский в интервью украинским СМИ заявил, что не понимает сути этого дня, а если партия "Слуга народа" проголосует против празднования 9 мая, не поддержит такое решение.
Обновлено в 01:14
Политика

Китай разрешил импорт сои из всех регионов России

В сообщении сказано, что "под российской соей подразумеваются соевые бобы, выращенные во всех регионах России и предназначенные для переработки".
Обновлено вчера в 22:39
Общество

Москвичей предупредили о температурном антирекорде

Ранее сообщалось, что суббота 27 июля стала самым жарким днем июля. В Москве термометры на станции на ВДНХ показали +28,8 градуса.
Обновлено вчера в 20:53
Авто

Kia начала продажи суперэкономичного Kia Cerato

Компания Kia объявила старт продаж новой модификации седана Cerato/K3.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие

В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания

Обновлено вчера в 16:52
Общество

Засуха погубила посевы на юго-востоке Забайкальского края

Аграрии в трех юго-восточных районах Забайкальского края потеряли часть урожая из-за засухи, сообщил в понедельник ТАСС глава Краснокаменского района Алексей Заммоев.
Обновлено в 01:16
Футбол

«МЮ» и «ПСЖ» поборются за Матюиди

Как информирует Corriere di Torino, тренерскому штабу "МЮ" нравится игра француза. "ПСЖ" при этом также хочет видеть игрока у себя.
Обновлено вчера в 22:58
Теннис

Теннисист Рублев поднялся на 29 позиций в рейтинге ATP

Обновлено в 02:12
ещё по теме
Росгеология
Российский государственный холдинг, объединяющий государственные геологоразведочные предприятия РФ, со штаб-квартирой в Москве. Был создан в 2011 году и включён в список стратегических предприятий.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Арктика
Единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. Южная граница Арктики совпадает с южной границей зоны тундры. Площадь - около 27 млн км²; иногда Арктику ограничивают с юга Северным полярным кругом, в этом случае её площадь составляет 21 млн км².
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное