Экономика

«Росгеология» просится в арктическую разведкуКоммерсантъ вчера в 18:18

Создание арктической программы в ходе госкомиссии поддержал вице-премьер Юрий Трутнев (курирует Арктику), отметивший «неудовлетворительную» работу Минприроды по разведке арктических месторождений.
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«Росгеология» просится в арктическую разведку

Основными мероприятиями госпрограммы на первом этапе для «Росгеологии» могут стать региональная разведка углеводородов (28 млрд руб.) и параметрическое бурение (55 млрд руб.), на втором этапе к ним добавятся поисково-оценочные работы (28,7 млрд руб.), третий же этап в большей степени предполагает бурение, поиск и оценку, в меньшей — региональное изучение.
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