Экономика
«Росгеология» просится в арктическую разведкуКоммерсантъ вчера в 18:18
Создание арктической программы в ходе госкомиссии поддержал вице-премьер Юрий Трутнев (курирует Арктику), отметивший «неудовлетворительную» работу Минприроды по разведке арктических месторождений.
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с чего всё началось
Господин Горьков, который возглавил «Росгеологию» в апреле, в презентации отмечает, что «значительная» ресурсная база в Арктике «не в полной мере вовлечена в освоение», а действующая до 2024 года госпрограмма по воспроизводству и использованию природных ресурсов «не позволяет решить задачу возрождения СМП и ускорения социально-экономического развития Арктики».Коммерсантъвчера в 18:18
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 10:50, Вашингтон
Экономика
Росстат зафиксировал рост уровня бедности
Росстат указывает, что для оценки уровня бедности использовал новую методологию подсчета реальных доходов населения, внедренную в апреле 2019 г. Кроме того, Росстат подчеркнул, что точная оценка численности малоимущего населения возможна только по итогам года, когда будут учтены все сезонные и годовые выплаты, а также другие доходы.
Обновлено в 10:29
Общество
Меган Маркл отобрала влиятельных женщин для обложки Vogue
Меган Маркл отобрала для сентябрьского номера Vogue 15 влиятельных женщин вместе с редактором британской версии журнала Эдвардом Эннифулом, выложившим в своем Инстаграме фотографию обложки.
Обновлено в 08:57
Футбол
В «Зените» прокомментировали переговоры с нападающим «Барселоны»
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб ведет переговоры с нападающим «Барселоны» Малкомом.
Обновлено в 10:33
Происшествия
В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе
Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.
Обновлено в 09:18
Политика
В Генассамблее ООН рассчитывают на тесное сотрудничество с Россией
В ООН рассчитывают на Россию как на надёжного союзника в противостоянии важнейшим вызовам современности, подчеркнула госпожа Гарсес.
Обновлено в 10:35
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Политика
Росавиация хочет возобновить полеты на Украину
Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российская сторона готова возобновить полеты на Украину. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:17
Политика
Помпео: Россия неоднократно вмешивалась в выборы США
Россия не менее пяти раз «вмешивалась» в выборы президента США.
Обновлено в 10:28
Происшествия
В Москве завели дело после убийства блогерши, найденной в чемодане
Уголовное дело возбуждено следователями Москвы по факту убийства девушки-блогера, тело которой нашли накануне в квартире жилого дома по улице Пырьева.
Обновлено вчера в 07:59
Интернет
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
ПО нацелено на кражу платежных данных с банковских карт, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование компании Sucuri, специализирующейся на кибербезопасности.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Второклассники ограбили магазин игрушек с пневматическим пистолетом
Двое восьмилетних парней попытались ограбить магазин игрушек в Екатеринбурге.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
Украинские морпехи в Донбассе начали бунтовать
По словам Басурина, украинские военнослужащие требуют от командования увеличить их материальное обеспечение.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Россия начала серийное производство Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на брошюру, посвященную 80-летию конструкторского бюро Сухого.
Обновлено в 09:21
Происшествия
В Саратове полицейские изъяли девочку из дома с 25 собаками
В Саратове сотрудники полиции изъяли шестилетнюю девочку из дома, где содержалось 25 собак, кошки и кролик.
Обновлено в 08:56
Кино
Студия Disney установила новый мировой рекорд по кассовым сборам
Обновлено в 10:21
Общество
Холода в Москве станут рекордными
По данным синоптиков, температура воздуха днем опустится до 9-14 градусов, чего не было ни разу за последние 70 лет.
Обновлено в 03:27
Экономика
В России запретят анонимное пополнение «Яндекс.Деньги» и кошелька QIWI
Обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи — для этого нужно будет использовать банковский счет.
Обновлено вчера в 17:01
Культура
«Кольцо нибелунга» покажут в Байройте в 2020 году
Дирекция Байройтского фестиваля представила постановочную команду и состав исполнителей оперного цикла Рихарда Вагнера "Кольцо нибелунга", которая будет показана в Байройте в 2020 году.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник
Обновлено в 07:28
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Политика
Онищенко назвал имена будущих руководителей Верховной Рады
Экс-депутат Верховной Рады Александр Онищенко предположил, кто из президентского окружения может занять руководящие посты в новом парламенте Главой Верховной Рады Украины 9-го созыва будет глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:39
Экономика
Трамп выступает за снижение ФРС США базовой ставки
Президент США Дональд Трамп считает, что Федеральная резервная система должна снизить базовую ставку для поддержки производителей страны.
Обновлено в 09:51
Игры
Стало известно возможное название новой Need for Speed
Обновлено в 10:26
Кино
Названы возможные создатели «Венома 2»
По информации издания, режиссерское кресло проекта могут занять Энди Серкис ("Маугли"), Трэвис Найт ("Бамблби") и Руперт Уайатт ("Восстание планеты обезьян").
Обновлено в 06:32
Политика
США выразили надежду на диалог с Россией по вопросам нераспространения
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон и Москва ведут стратегический диалог, который в будущем может охватить вопросы нераспространения.
Обновлено в 09:57
Общество
Губернатор Амурской области запретил доставлять подтопленцам сигареты
Губернатор Амурской области Василий Орлов призвал обеспечить людей в пострадавших от паводка районах только самым необходимым и не "допускать перегибов".
Обновлено в 10:20