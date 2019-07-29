Экономика

«Росгеология» просится в арктическую разведкуКоммерсантъ вчера в 18:18

Создание арктической программы в ходе госкомиссии поддержал вице-премьер Юрий Трутнев (курирует Арктику), отметивший «неудовлетворительную» работу Минприроды по разведке арктических месторождений.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

«Росгеология» просится в арктическую разведку

Господин Горьков, который возглавил «Росгеологию» в апреле, в презентации отмечает, что «значительная» ресурсная база в Арктике «не в полной мере вовлечена в освоение», а действующая до 2024 года госпрограмма по воспроизводству и использованию природных ресурсов «не позволяет решить задачу возрождения СМП и ускорения социально-экономического развития Арктики».
Коммерсантъвчера в 18:18

Подробнее о событии

«Ъ»: «Росгеология» предлагает разработать проект геологической разведки в Арктике

ТАСС03:28

«Росгеология» попросила дать ей 300 млрд руб. на 25 лет освоения Арктики

РБК00:43

«Росгеология» предложила госпрограмму по разведке в Арктике, сообщили СМИ

РИА Новости02:13

Росгеология попросила выделить ей 300 миллиардов рублей на освоение Арктики

Эхо Москвы01:30

Росгеология попросила 300 миллиардов рублей до 2045 года на освоение Арктики

Говорит Москва00:58

«Росгеология» попросила около 292 млрд рублей на освоение Арктики

Новая газета03:43

«Росгеология» просится в арктическую разведку

Коммерсантъвчера в 18:18
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 06:14, Вашингтон
Общество

Названы востребованные рабочие профессии в России

Рекрутеры сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием.
Обновлено в 04:52
Экономика

Определен решающий месяц для «Северного потока-2»

Россия может не успеть запустить газопровод "Северный поток 2" и тем самым сорвать поставки газа по нему, если не получит от Дании разрешение на строительство в августе.
Обновлено в 00:39
Происшествия

Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

Обновлено вчера в 22:15
Политика

Путин рассказал о погружении к месту гибели подлодки в Финском заливе

Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения на батискафе на дно Финского залива, которое он совершил ранее 27 июля.
Обновлено 27 июля в 11:09
Армия и оружие

Беглов вместе с Путиным принял Главный военно-морской парад

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов вместе с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу принял парад.
Обновлено вчера в 06:33
Армия и оружие

Генштаб России: за четыре месяца погибли 110 сирийских военных

Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что в результате обстрелов со стороны боевиков из зоны деэскалации Идлиб за четыре месяца погибли 110 военных и 65 мирных жителей.
Обновлено в 05:50
Экономика

Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компаниях

Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.
Обновлено 27 июля в 06:22
Армия и оружие

SANA: коалиция во главе с США нанесла удар по деревне в Сирии

Обновлено в 05:21
Энергетика

Составлен рейтинг стран с самым доступным бензином

Стоит отметить, что, согласно данным рейтинга стран Европы с самым доступным бензином, для жителей Украины стоимость топлива самая высокая.
Обновлено в 01:28
Происшествия

Из-за наводнения в Иркутской области эвакуировано более тысячи человек

За ночь из своих домов эвакуировано 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:46
Общество

Росконтроль назвал токсичную зубную пасту

Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес

Ирину Шейк заподозрили в романе с экс-супругом Дженнифер Энистон

Инсайдеры рассказали о новом романе знаменитой российской модели Ирины Шейк: по данным источников, ее избранником стал бывший супруг актрисы Дженнифер Энистон Джастин Теру.
Обновлено в 01:49
Футбол

Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак»

О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту.
Обновлено вчера в 12:43
Гаджеты

2 млн за месяц. Huawei продолжает выпускать очень успешные смартфоны

Как сообщается, всего спустя месяц после анонса Huawei реализовала более 2 млн смартфонов линейки Nova 5. При этом стоит учитывать, что продаются эти смартфоны пока только в Китае.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве

Обновлено вчера в 10:55
Общество

Меган Маркл стала редактором Vogue

Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала первым приглашенным редактором за 103-летнюю историю журнала Vogue.
Обновлено в 03:33
Политика

В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию

Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Происшествия

СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача

Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача.
Обновлено в 05:16
Гаджеты

OPPO показала передовой экран Waterfall для смартфонов

Обновлено в 02:22
Политика

Молдавия сняла запрет на поездки в Россию для чиновников

Молдавия сняла ограничения на поездку в Россию для членов парламента и правительства.
Обновлено в 03:09
Здоровье

Кабинеты врачей для пожилых появятся во всех районах Новосибирской области к 2024 году

Центральные больницы всех 30 районов Новосибирской области к 2024 году по национальному проекту "Демография" оснастят кабинетами врачей-гериатров, занимающихся лечением и профилактикой болезней старческого возраста, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске подала на развод

Стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, приняла неожиданное и, по ее словам, очень трудное решение, подав на развод с мужем – сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие

В Ливии подбили два украинских Ил-76

По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Гаджеты

Бренд Zeiss считает, что 64 Мп в смартфонах не нужны

Обновлено в 03:21
Кино

Петр Буслов и Виктория Исакова вошли в жюри кинофестиваля «Короче»

Жюри российского фестиваля короткометражного кино "Короче", который в седьмой раз пройдет в Калининграде с 16 по 18 августа, объявлено в понедельник в Москве.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве

Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика

Обновлено вчера в 16:43
Армия и оружие

«Новая газета» узнала о гибели троих россиян из ЧВК «Щит» в Сирии

Первые потери понесла российская ЧВК, известная как «Щит»: в Сирии погибли трое россиян. Об этом сообщает «Новая газета».
Обновлено в 05:54
Политика

Соратник Зеленского: «дебилы» желают отменить День Победы

Избранный депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию «Страна.ua», что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы, отмечает РИА Новости.
Обновлено в 06:11
Политика

Georgian Airways сообщила о потерях от запрета полетов в Россию

Georgian Airways совместно с авиакомпанией «Армения» осуществляют транзитные рейсы из Грузии в Россию через Ереван после запрета на прямое авиасообщение.
Обновлено в 05:44
ещё по теме
Росгеология
Российский государственный холдинг, объединяющий государственные геологоразведочные предприятия РФ, со штаб-квартирой в Москве. Был создан в 2011 году и включён в список стратегических предприятий.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное