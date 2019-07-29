Господин Горьков, который возглавил «Росгеологию» в апреле, в презентации отмечает, что «значительная» ресурсная база в Арктике «не в полной мере вовлечена в освоение», а действующая до 2024 года госпрограмма по воспроизводству и использованию природных ресурсов «не позволяет решить задачу возрождения СМП и ускорения социально-экономического развития Арктики».

с чего всё началось

Создание арктической программы в ходе госкомиссии поддержал вице-премьер Юрий Трутнев (курирует Арктику), отметивший «неудовлетворительную» работу Минприроды по разведке арктических месторождений.

Происшествия На мужчину напали с бензопилой в детсаде Челябинска Согласно имеющейся информации, мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в детсад в выходной день и потребовал у сторожа отдать ему ребенка.

Футбол ЦСКА победил «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу ЦСКА обыграл "Локомотив" со счетом 1:0 в московском дерби в рамках третьего тура чемпионата России по футболу.

Шоу-бизнес Ирину Шейк заподозрили в романе с экс-супругом Дженнифер Энистон Инсайдеры рассказали о новом романе знаменитой российской модели Ирины Шейк: по данным источников, ее избранником стал бывший супруг актрисы Дженнифер Энистон Джастин Теру.

Общество Синоптики рассказали, когда в Москву вернется теплая погода Ранее синоптик рассказала РИА Новости, что всю неделю погода в столице будет достаточно прохладной, температура воздуха будет в пределах 14-16 градусов, также ожидаются дожди и сильный ветер.

Армия и оружие Генштаб обвинил США в разграблении нефтяных объектов в Сирии Начальник Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что находящиеся в Сирии американцы «разграбляют принадлежащие законному правительству страны нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье», сообщает агенство «РИА Новости»

Общество Товары с AliExpress появятся в российских магазинах Крупнейший зарубежный маркетплейс в России AliExpress начал работу с малым и средним бизнесом, сообщил представитель AliExpress Антон Пантелеев: площадка станет оптовым поставщиком небольших сетей.

Происшествия В Петербурге суд приговорил к колонии жестоких истязателей подростка Фрунзенский районный суд Петербурга 29 июля огласил приговор в отношении Сергея Караванова и Ивана Белякова, признанных виновными в истязании подростка 2006 года рождения.

Армия и оружие Коалиция во главе с США нанесла удар по деревне в Сирии Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удары по деревне Аль-Зер на востоке провинции Дейр-эз-Зор, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на местный источник.

Происшествия Почти 30 человек отравились шаурмой в якутском кафе 2 июля сообщалось, что число отравившихся шаурмой в Санкт-Петербурге увеличилось до 53 человек.

Политика Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.

Происшествия В Москве госпитализировали Алексея Навального 24 июля Навального арестовали на 30 суток по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация» Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация».

Наука В Новой Зеландии неумирающий пень выжил благодаря соседним деревьям Ученые выяснили, что потоки воды в пне и соседних деревьях составляли целую систему, а распределение ресурсов зависело от времени суток.

Общество МИД предупредил российских граждан об активности вулкана Этна в Италии Ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) предупреждает российских граждан об активности вулкана Этна на итальянском острове Сицилия.

Происшествия В Приморье мужчина умер в реабилитационном центре без лицензии Позже выяснилось, что у «Расцвета» не было лицензии на осуществление медицинской деятельности, в связи с чем руководство и сотрудники реабилитационного центра оказывали услуги ненадлежащего качества.

Политика Помпео заявил, что Иран отказался его принять Госсекреатрь США Майк Помпео заявил, что он хотел посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".

Кино Орландо Блум оценил возможность возвращения к роли Леголаса Отмечается, что последний раз Блум примерял на себя роль эльфа-лучника в 2014 году в фильме "Хоббит: Битва пяти воинств".

Армия и оружие В Петербурге начался Главный военно-морской парад В акватории Невы и на Кронштадтском рейде начался Главный военно-морской парад в честь дня ВМФ.

Политика В МИД России оценили заявления США о санкциях из-за Венесуэлы Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона в случае новых санкций США против Москвы из-за поддержки Венесуэлы не отступит от своих принципиальных подходов.

Общество В Хельсинки зафиксировали абсолютный температурный рекорд Самая старая метеостанция Финляндии — 175-летняя Кайсаниеми — зафиксировала новый температурный рекорд. Воздух прогрелся до 31,8 градусов.

Общество Более половины граждан РФ не доверяют электронному паспорту Согласно проведенному ВЦИОМ годом ранее аналогичному опросу, количество граждан, знающих о возможности оформить электронный паспорт, увеличилось с 60% до 85%.

Экономика Дания останавливает «Северный поток-2» У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».

Общество В США умерла самая умная в мире собака В США умерла собака, считавшая самой умной в мире. Бордер-колли по кличке Чейзер знала свыше тысячи слов и выполняла более сотни команд.

Авто Audi представила новый A1 Citycarver Цветовая палитра для A1 Citycarver включает в себя 9 цветов кузова, причем Audi предлагает контрастную крышу из черного металлика Mythos или серого металлика Manhattan.