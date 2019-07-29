Господин Горьков, который возглавил «Росгеологию» в апреле, в презентации отмечает, что «значительная» ресурсная база в Арктике «не в полной мере вовлечена в освоение», а действующая до 2024 года госпрограмма по воспроизводству и использованию природных ресурсов «не позволяет решить задачу возрождения СМП и ускорения социально-экономического развития Арктики».

с чего всё началось

Создание арктической программы в ходе госкомиссии поддержал вице-премьер Юрий Трутнев (курирует Арктику), отметивший «неудовлетворительную» работу Минприроды по разведке арктических месторождений.

Здоровье Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.

Шоу-бизнес Представитель Глюк’оZы прокомментировал слухи о ее разводе С недавних пор поклонники обсуждают возможное расставание Натальи с бизнесменом Александром Чистяковым.

Политика В Молдавии планируют вернуть трансляцию российских передач Председатель молдавского парламента Зинаида Гречаный сообщила в интервью РИА Новости о подготовке решения об отмене запрета на трансляцию российских новостных и аналитических передач.

Политика На Украине решили реформировать СБУ Сразу же после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины в СБУ начались кадровые перестановки: в частности, заявление об отставке подали глава службы Василий Грицак, замглавы Виктор Кононенко, начальник главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук, заместители председателя СБУ Олег Фролов и Владислав Косинский, а также начальники региональных управлений СБУ.

Общество В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Экономика В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денег Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег.

Армия и оружие Минобороны России возрождает расформированные при Горбачёве соединения Как уточняет РИА Новости, большую часть понтонно-мостовых соединений расформировали в 1989 году при президенте СССР Михаиле Горбачёве, ремонтно-восстановительные батальоны — по решению экс-главы Минобороны страны Анатолия Сердюкова в 2008 году.

Политика В Госдуме прокомментировали призывы ввести украинские войска в Россию Ранее бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар призвал ввести украинские войска в Россию.

Происшествия На выезде из Екатеринбурга четыре человека пострадали в массовом ДТП Сегодня, 29 июля, утром на выезде из Екатеринбурга в сторону Челябинска произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, сообщает портал Е1.

Автоспорт Подиум Квята в Германии стал вторым в истории для Toro Rosso Российский гонщик Даниил Квят завоевал для итальянской команды «Формулы-1» Toro Rosso второй подиум в её истории.

Баскетбол Базаревич: ситуация с Мозговым решится в четверг, Швед приедет позже Ситуация с центровым сборной России по баскетболу Тимофеем Мозговым решится в четверг, защитник Алексей Швед присоединится к команде позже, заявил главный тренер национальной команды Сергей Базаревич.

Общество Умерла самая умная в мире собака Благодаря своим умениям бордер-колли прославилась во всем мире как самая умная собака.

Авто Geely объявила цены на новый Geely Atlas Pro В Китае Geely Boyue/Atlas Pro предлагается с новой бензиновой турботройкой объемом 1,5 литра мощностью 177 л.с. Этот силовой агрегат создан специалистами концерна Volvo.

Кино Энди Серкис может снять «Венома 2» Режиссёрское кресло проекта могут занять Энди Серкис («Маугли»), Трэвис Найт («Бамблби») и Руперт Уайатт («Восстание планеты обезьян»).

Футбол «Реал» представил третий комплект формы. Она бирюзового цвета «Реал» презентовал третий комплект формы на сезон-2019/20. Новая форма мадридцев выполнена в бирюзовом цвете.

Происшествия Навального выписали из больницы Как сообщили в справочной 64 городской больницы, Навального выписали из медучреждения до 15.00.

Происшествия В Москве начинают судить участников субботних протестов Задержанных с утра начали развозить по судам. Часть заседаний пройдет за пределами МКАД в новой Москве.

Происшествия Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").

Происшествия В Нигерии жертвами атаки боевиков стали 65 человек Президент Нигерии Мухаммаду Бухари резко осудил произошедшее 27 июля нападение боевиков радикальной группировки "Боко харам" на северо-востоке страны, жертвами которого стали 65 человек, передает Reuters.

Армия и оружие Генштаб обвинил США в разграблении нефтяных объектов в Сирии Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что находящиеся в Сирии американцы «разграбляют принадлежащие законному правительству страны нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье», сообщает агентство «РИА Новости».

Авто Появились первые снимки обновленной Lada Vesta Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.

Происшествия СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача.