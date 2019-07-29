Создание арктической программы в ходе госкомиссии поддержал вице-премьер Юрий Трутнев (курирует Арктику), отметивший «неудовлетворительную» работу Минприроды по разведке арктических месторождений.

Космос Västerviks-Tidningen (Швеция): первого человека в космосе звали Гагарин (Västerviks-Tidningen) Если верить прошлогоднему соцопросу, целых 57 процентов русских считают, что на самом деле никакой высадки на Луну не было.

Происшествия Появились первые жертвы стрельбы на фестивале в Калифорнии В Калифорнии в результате стрельбы на фестивале еды погибли по меньшей мере три человека.

Энергетика «Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.

Экономика Минкомсвязь подключит соцобъекты к интернету с опережением сроков Все социально-значимые объекты в России будут подключены к высокоскоростному интернету до конца 2021 года.

Политика В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".

Общество Власти Байкальска эвакуируют десять домов из-за угрозы подтопления Администрация города Байкальска, расположенного в пострадавшей от паводка Иркутской области, эвакуируют десять трехэтажных домов в связи с угрозой подтопления.

Политика Скандальный украинский генерал ответил на обвинения Зеленского Начальник ГУ нацполиции Украины в Днепропетровской области Виталий Глуховеря отреагировал на требование президента Владимира Зеленского уволить его.

Здоровье Врач рассказал, как не простудиться летом в плохую погоду в Москве Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал РИА Новости, что нужно делать, чтобы не простудиться летом.

Политика «Калька неудачников»: соратник Зеленского о планах переименования России Депутат Рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский осудил предложение переименовать Россию в "Московию".

Общество Синоптики назвали субботу самым жарким днем лета В субботу, 27 июля, столбики термометров на столичной метеостанции на ВДНХ поднялись до +28,8 градуса, что стало рекордным показателем с начала июля.

Армия и оружие Израиль испытал ракеты на Аляске Военные из Израиля и США провели на Аляске испытания комплекса противоракетной обороны "Хец-3", которые могут поражать цели в космосе.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.

Политика Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с Россией Отношения России и Грузии обострились после 20 июня, когда в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии.

Экономика Экспорт из Казахстана в Киргизию в январе-мае сократился на 16,6% Товарооборот между Казахстаном и Киргизией по итогам первых пяти месяцев 2019 года составил $318 млн, что на 10,5% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Футбол Игнашевич: смогу пойти учиться на лицензию Pro только следующим летом Старший тренер московского футбольного клуба "Торпедо" Сергей Игнашевич рассказал, что сможет пойти учиться на тренерскую лицензию категории Pro только следующим летом.

Наука В Новой Зеландии неумирающий пень выжил благодаря соседним деревьям Ученые выяснили, что потоки воды в пне и соседних деревьях составляли целую систему, а распределение ресурсов зависело от времени суток.

Шоу-бизнес Ирина Шейк закрутила роман с экс-мужем Дженнифер Энистон Российская супермодель Ирина Шейк, недавно расставшаяся с актером Брэдли Купером, закрутила роман с экс-супругом актрисы Дженнифер Энистон Джастином Теру, сообщает Gossip Cop.

Происшествия Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии.

Шоу-бизнес Ольга Бузова рассказала про идеальный день в любимой Москве Телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась со своими поклонниками эмоциями от идеального дня в столице.

Происшествия Около 1 тыс. человек эвакуировали из-за наводнения в Амурской области Как сообщили в пресс-службе МЧС, около 600 жилых домов подтоплено в 16 населенных пунктах Приамурья, а сотрудники спецслужб эвакуировали около 1 тыс. человек, включая 333 детей.

Автоспорт Руководитель Red Bull назвал зрелым пилотаж Квята на Гран-при Германии Руководитель команды Red Bull Кристиан Хорнер прокомментировал выступление российского пилота Toro Rosso Даниила Квята в гонке 11-го этапа «Формулы-1» Гран-при Германии.

Общество Более половины граждан РФ не доверяют электронному паспорту Согласно проведенному ВЦИОМ годом ранее аналогичному опросу, количество граждан, знающих о возможности оформить электронный паспорт, увеличилось с 60% до 85%.

Авто Москвичи за полгода воспользовались каршерингом более 24 миллионов раз За минувшие полгода горожане совершили более 24 миллионов поездок на машинах каршеринга, что на один миллион превышает показатель за весь прошлый год.

Шоу-бизнес Екатерина Климова провела время с избранницей бывшего мужа Популярная актриса отправилась на прогулку в компании дочери и новой пассии экс-супруга, Еленой Бирюковой.

Политика В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию Напомним, в феврале 2019 года бывший президент Украины Петр Порошенко заявлял о наличии «угрозы вторжения Вооружённых сил Российской Федерации вглубь территории украинского государства».