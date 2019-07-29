Экономика
«Росгеология» просит 300 млрд рублей на освоение АрктикиEastRussia 04:58
Как пишет РБК, холдинг просит солидное финансирование. До 2024 года он рассчитывает получить 89,3 млрд рублей. До 2035 года – 104,6 млрд рублей и до 2045 года еще 98,6 млрд рублей.
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с чего всё началось
Господин Горьков, который возглавил «Росгеологию» в апреле, в презентации отмечает, что «значительная» ресурсная база в Арктике «не в полной мере вовлечена в освоение», а действующая до 2024 года госпрограмма по воспроизводству и использованию природных ресурсов «не позволяет решить задачу возрождения СМП и ускорения социально-экономического развития Арктики».Коммерсантъвчера в 18:18
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 22:44, Вашингтон
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Санкт-Петербург после неофициального визита покинул китайский эскадренный ракетный эсминец "Сиань".
Обновлено в 15:35
Футбол
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Зрелищный футбол нравится не всем. Карпин и Черевченко – о результативной игре Другой "Ростов" – Три тура позади.
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Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Обновлено в 12:29
Технологии
Спутниковый интернет в России запрещается
Замминистра связи Олег Иванов рассказал «Коммерсанту», что на очередном заседании ГКРЧ в очередной раз решено отказать американскому проекту спутниковой связи OneWeb в выделении частот в России.
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Общество
Иркутский паводок может убить экосистему Байкала
Обновлено в 19:03
Происшествия
В Приморье сотрудники ОАО «РЖД» подозреваются во взяточничестве
В Приморье сотрудники ОАО «РЖД» стали фигурантами уголовных дел, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ДВСУТ СК РФ.
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Напомним, следующее «Детское Евровидение» (17-е по счету) пройдет 24 ноября 2019 года в польском городе Гливице.
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Как сложилась дальнейшая судьба уникальных «Жигулей», до сих пор неизвестно.
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Раскрыта причина загадочного явления на Солнце
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Футбол
Хенрик Ларссон признался, что говорил с сыном о «Спартаке»
Главный тренер «Хельсингборга» Хенрик Ларссон рассказал, что разговаривал с сыном, Йорданом, о московском «Спартаке».
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