Экономика

«Росгеология» просит 300 млрд рублей на освоение АрктикиEastRussia 04:58

Как пишет РБК, холдинг просит солидное финансирование. До 2024 года он рассчитывает получить 89,3 млрд рублей. До 2035 года – 104,6 млрд рублей и до 2045 года еще 98,6 млрд рублей.
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с чего всё началось

«Росгеология» просится в арктическую разведку

Господин Горьков, который возглавил «Росгеологию» в апреле, в презентации отмечает, что «значительная» ресурсная база в Арктике «не в полной мере вовлечена в освоение», а действующая до 2024 года госпрограмма по воспроизводству и использованию природных ресурсов «не позволяет решить задачу возрождения СМП и ускорения социально-экономического развития Арктики».
Коммерсантъвчера в 18:18

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«Ъ»: «Росгеология» предлагает разработать проект геологической разведки в Арктике

ТАСС03:28

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Эхо Москвы01:30

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РИА Новости02:13

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Говорит Москва00:58

«Росгеология» попросила дать ей 300 млрд руб. на 25 лет освоения Арктики

РБК00:43

«Росгеология» просится в арктическую разведку

Коммерсантъвчера в 18:18
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 15:07, Ашберн
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Обновленный Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа

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Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 15 суток

В Зеленограде суд арестовал на 15 суток директора Фонда борьбы с коррупцией, не зарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста» со ссылкой на его адвоката Андрея Егорова.
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У Зеленского назвали способ возвращения Крыма

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич назвал способ возвращения в состав Украины полуострова Крым.
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Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
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Иран и Россия подписали документ о расширении военного сотрудничества

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Двигатель для вертолета Ми-38 испытали в условиях обледенения

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Орландо Блум прокомментировал возможность возвращения Леголаса

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Новая клиника будет самой современной и высокотехнологичной не только в Москве, но и во всей России, а первые пациенты начнут лечение в начале 2020 года, — говорится в сообщении.
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В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию

Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
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Росгеология
Российский государственный холдинг, объединяющий государственные геологоразведочные предприятия РФ, со штаб-квартирой в Москве. Был создан в 2011 году и включён в список стратегических предприятий.
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