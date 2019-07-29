Экономика
«Росгеология» просит 300 млрд рублей на освоение АрктикиEastRussia 04:58
Как пишет РБК, холдинг просит солидное финансирование. До 2024 года он рассчитывает получить 89,3 млрд рублей. До 2035 года – 104,6 млрд рублей и до 2045 года еще 98,6 млрд рублей.
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с чего всё началось
Господин Горьков, который возглавил «Росгеологию» в апреле, в презентации отмечает, что «значительная» ресурсная база в Арктике «не в полной мере вовлечена в освоение», а действующая до 2024 года госпрограмма по воспроизводству и использованию природных ресурсов «не позволяет решить задачу возрождения СМП и ускорения социально-экономического развития Арктики».Коммерсантъвчера в 18:18
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