Господин Горьков, который возглавил «Росгеологию» в апреле, в презентации отмечает, что «значительная» ресурсная база в Арктике «не в полной мере вовлечена в освоение», а действующая до 2024 года госпрограмма по воспроизводству и использованию природных ресурсов «не позволяет решить задачу возрождения СМП и ускорения социально-экономического развития Арктики».

с чего всё началось

Руководитель «Росгеологии» Сергей Горьков выступил с инициативой создать государственную программу по геологическому изучению Арктики. Судя по презентации, ведомство просит на реализацию программы почти 300 млрд рублей в следующие 25 лет, сообщает «Коммерсантъ».

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