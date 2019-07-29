Экономика
«Росгеология» попросила 300 млрд рублей на освоение АрктикиДавыдов.Индекс 07:42
Руководитель «Росгеологии» Сергей Горьков выступил с инициативой создать государственную программу по геологическому изучению Арктики. Судя по презентации, ведомство просит на реализацию программы почти 300 млрд рублей в следующие 25 лет, сообщает «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Господин Горьков, который возглавил «Росгеологию» в апреле, в презентации отмечает, что «значительная» ресурсная база в Арктике «не в полной мере вовлечена в освоение», а действующая до 2024 года госпрограмма по воспроизводству и использованию природных ресурсов «не позволяет решить задачу возрождения СМП и ускорения социально-экономического развития Арктики».Коммерсантъвчера в 18:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 12:19, Вашингтон
Музыка
Ержан Максим представит Казахстан на детском «Евровидении»
Обновлено в 10:40
Футбол
«Айнтрахт» предлагает контракт Рибери
Бывший полузащитник "Баварии" Франк Рибери может продолжить карьеру в "Айнтрахте" из Франкфурта.
Обновлено в 11:28
Происшествия
В столичной частной клинике аборты пациенткам делал экономист
В Москве закрыто частное медицинское учреждение "Евроклиник", где аборты пациенткам проводил экономист.
Обновлено в 09:04
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Футбол
Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в «Зенит»
Обновлено в 08:56
Кино
Сериал про Джона Уика станет приквелом франшизы
Что касается премьеры сериала, то она, скорее всего, состоится после выхода четвертого «Джона Уика», релиз которого назначен на май 2021 года.
Обновлено в 04:28
Политика
Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ
Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
Обновлено в 08:23
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие
В Иране заявили о планах провести учения с Россией в Персидском заливе
Обновлено в 11:22
Политика
Пётр Порошенко с семьёй покинул Украину
Экс-президент Украины Пётр Порошенко вместе с семьёй находится в Турции.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Участник несогласованного митинга в Москве признал вину в нападении на сотрудника ОМОН
Один из участников прошедшего 27 июля в центре Москвы несогласованного митинга, Евгений Коваленко, признал вину в нападении на сотрудника ОМОН.
Обновлено в 11:53
Политика
Украина намерена возобновить переговоры с Россией по газу
Киев планирует в ближайшее время возобновить переговоры с Москвой по вопросу транзита и закупок газа, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в интервью изданию "РБК-Украина".
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
В России началось серийное производство Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство. Сообщает РИА "Новости"со ссылкой на разработчика оружия.
Обновлено в 07:57
Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести».
Обновлено вчера в 20:53
Авто
Назвали цену УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой
Портал «Mail.ru» поделился информацией о ценах на различные комплектации внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 05:30
Наука
Waymo и DeepMind начали совместную работу над автопилотом
Обновлено 26 июля в 13:42
Политика
На Украине призвали ввести санкции за Крымский мост
"Постоянный представитель украинского президента в Крыму" Антон Кориневич призвал ввести санкционные ограничения в отношении тех международных компаний, которые принимали участие в строительстве моста на Крымский полуостров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:01
Общество
Минобороны построит в Подмосковье центр воспитания школьников
Центр возведут в подмосковном парке Министерства обороны РФ «Патриот».
Обновлено в 09:06
Авто
Renault Trafic превратили в бюджетный фургон Dacia Sandman
За основу новинки под названием Dacia Sandman легла короткая колесная база Trafic с задней дверью, которая дает дополнительную крытую зону за пределами фургона.
Обновлено вчера в 08:51
Шоу-бизнес
Юрий Назаров признался, что жил на две семьи
Актер успешно жил на две семьи и старался никогда не терять совесть, хотя было это порой очень непросто и даже сложно.
Обновлено в 12:05
Происшествия
В Москве завели дело после убийства блогерши, найденной в чемодане
Уголовное дело возбуждено следователями Москвы по факту убийства девушки-блогера, тело которой нашли накануне в квартире жилого дома по улице Пырьева.
Обновлено вчера в 07:59
Политика
Пушков ответил на возмущения МИД Украины из-за визита Медведева в Крым
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал возмущение властей Украины по поводу поездки российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым.
Обновлено вчера в 18:39
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
Двое мужчин погибли в Сочи, катаясь на гидроцикле
В Адлерском районе Сочи в понедельник двое мужчин погибли, катаясь на гидроцикле.
Обновлено в 12:01
Наука
Протоонкоген заставил стволовые клетки мыши стать нейронами
Обновлено 26 июля в 10:47
Авто
Lotus Evora GT появится на рынке США в 2020 году
Согласно официальной информации, цены стартуют с отметки в 96 950 долларов США (61,2 млн рублей), и Lotus уже начал прием заказов.
Обновлено вчера в 23:05