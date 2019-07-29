Экономика

«Росгеология» попросила 300 млрд рублей на освоение АрктикиДавыдов.Индекс 07:42

Руководитель «Росгеологии» Сергей Горьков выступил с инициативой создать государственную программу по геологическому изучению Арктики. Судя по презентации, ведомство просит на реализацию программы почти 300 млрд рублей в следующие 25 лет, сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

«Росгеология» просится в арктическую разведку

Господин Горьков, который возглавил «Росгеологию» в апреле, в презентации отмечает, что «значительная» ресурсная база в Арктике «не в полной мере вовлечена в освоение», а действующая до 2024 года госпрограмма по воспроизводству и использованию природных ресурсов «не позволяет решить задачу возрождения СМП и ускорения социально-экономического развития Арктики».
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Российский государственный холдинг, объединяющий государственные геологоразведочные предприятия РФ, со штаб-квартирой в Москве. Был создан в 2011 году и включён в список стратегических предприятий.
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