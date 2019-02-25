Росфинмониторинг подсчитал сумму арестованных в России активовФедералПресс 01:27

Согласно материалам финразведки, в среднем в год арестовывается имущество на сумму 61 млрд руб. Этот показатель вырос с 40 млрд руб. в 2013 году до 77,5 млрд в 2017-м. В 2018 году только за первое полугодие было арестовано активов на 47,9 млрд руб.

с чего всё началось

В 2018 году общая стоимость арестованного имущества обещает стать еще больше, поскольку только за первую половину года было изъято активов на 47,9 миллиардов рублей. Количество самих изъятий по ходатайствам следователей выросло с 15 тыс. в 2013 году до 40 тыс. в 2017.

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