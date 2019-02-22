Росфинмониторинг оценил теневую экономику в России в 20% ВВПКоммерсантъ 01:45

В 2016 году объем теневой экономики составил 28,3% ВВП, или 24,3 трлн руб. В 2017 году объем теневой экономики, по оценке Росфинмониторинга, сократился почти на 8 пунктов, до 20,5% ВВП (18,9 трлн руб.). По предварительной оценке, в 2018 году теневая экономика составила порядка 20% ВВП.

с чего всё началось

Объем теневой экономики в России в 2018 года составил 20,7 трлн руб. или около 20% ВВП, сообщает РБК со ссылкой на предварительную оценку Росфинмониторинга (финансовая разведка).

Росфинмониторинг оценил теневую экономику в России в 20% ВВП

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