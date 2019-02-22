Экономика
Росфинмониторинг оценил размер теневой экономики в России в 20% ВВПВедомости вчера в 23:50
Профессор НИУ ВШЭ Симон Кордонский полагает, что Росфинмониторинг, скорее всего, считает первый и второй компоненты, не учитывая неформальное производство. В противном случае это могло бы прибавить к теневой экономике не менее 10% ВВП.
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с чего всё началось
В 2016 году объем теневой экономики составил 28,3% ВВП, или 24,3 трлн руб. В 2017 году объем теневой экономики, по оценке Росфинмониторинга, сократился почти на 8 пунктов, до 20,5% ВВП (18,9 трлн руб.). По предварительной оценке, в 2018 году теневая экономика составила порядка 20% ВВП.РБКвчера в 23:00
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СМИ: Объем теневой экономики России в прошлом году составил 20% ВВП
Московский Комсомолецвчера в 23:35
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